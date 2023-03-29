議員促高鐵設企位、月票　林世雄：會與內地商討

高鐵停運約3年後，於本年1月陸續開通。實政圓桌立法會議員田北辰指，特區政府要考慮與內地討論跨境優先購票。他又舉例指內地有企位安排，例如南京到無錫，形容「畀咗彈藥」特區政府與內地探討高鐵「地鐵化」以及設企位安排。



田北辰稱，特區要研究高鐵「地鐵化」，即同日內可不同時段乘搭高鐵，並促設企位安排。他又稱港人購買高鐵票有配額，就算港人比內地人早9個小時可買票，但因為數量有限而購票困難。他提出應設「跨境優先」，較內地提早兩日購票，並且不設配額，以方便港人。此外，田亦促與國家鐵路局商討，推出高鐵月票安排。

運輸及物流局局長林世雄指，港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組研究高鐵「地鐵化」的可行性。（鄭子峰攝）

運輸及物流局局長林世雄指，港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組研究高鐵「地鐵化」的可行性，各類車票包括月票安排會繼續與內地溝通。不過，他指企位安排要視乎安全性、緊急事故安排等，又指出車廂或與內地不同，需要再作探討。

民建聯立法會議員陳恒鑌指，高鐵應增加班次；經民聯立法會議員劉業強則指，高鐵分段購買車票較直達便宜，促特區與內地商討，理順購票安排。林世雄指，會留意客運需求，與內地部門研究增加班次的需要。對於一程多價，他指直達車不需要轉乘、較為方便，故價格較貴。