考察深中通道工程　劉國勳等登上內地基建神器

被譽為「超級工程」的橫跨珠江口深中通道，預計明年建成通車。建造業議會考察團到大灣區考察內地建造技術，行程包括到深中通道工地，考察團更登上兩艘內地基建神器，分別是全球最先進專業沉管施工船舶「一航津安1」，及被稱為深水碎石鋪設「3D打印機」的「 一航津平2｣參觀。



有份隨團的民建聯立法會議員劉國勳指，香港未來將會興建多項大型基建，內地的建造工程有很多技術值得參考和借鏡。



今次隨建造業議會考察的還有發展局常任秘書長劉俊傑、路政署署長陳派明、土木工程拓展署署長方學誠，以及發展局、運輸及物流局等代表。

深中通道全長24公里，橫跨珠江口、連接深圳與中山，集大橋、人工島、海底隧道於一體，將大灣區貫通。考察團參觀了智慧預製場等工地，並登上「一航津安1」及「 一航津平2｣兩艘船，親身了解這兩座基建神器。

「一航津安1」集沉管浮運、定位、沉放和安裝等於一體，具有DP定位和循跡功能，是當今世界安裝能力最大、沉放精度最高、施工作業最高效、性能最先進的專業沉管施工船舶，以單船拖帶安裝沉管，令施工效率提升、成本更低。

「一航津平2」則稱為深水碎石鋪設的「3D打印機」，是自升式碎石鋪設整平船，實現移船定位、插樁抬升、石料運輸、拋石整平、質量檢測等功能，負責海底鋪路，速度上全球最快，一次整平範圍可達6個標準籃球場的面積，可解決海底水流影響碎石而產生回淤量大的問題。

劉國勳期望未來政府、建造界能持續與內地建造界交流，持續了解內地建造的創新技術、並引入於香港的基建建造上，以加快香港發展，降低成本等，特別是未來香港有北部都會區、交椅洲人工島兩個大型計劃，相信創新技術有助推動建造工程更快、更好。