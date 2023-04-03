KOL聯盟組織在港外籍人士訪內地　 李梓敬斥西方媒體聲音單一

旨在向國際「講好中國故事」的「《中國故事》KOL聯盟」成立至今近兩年。聯盟召集人之一、新民黨立法會議員李梓敬指，聯盟成績不俗，成員的Twitter合計粉絲人數達116,313人、YouTube粉絲人數更達669,000。他透露，聯盟將組織在港外籍人士走入內地不同省市，了解內地最新發展，首站或到北京，料今年中出發。



李梓敬又提到早前曾聯絡《BBC》及《金融時報》訪問和投稿，回應英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會（Westminster Seminar）臨時取消其出席資格一事，惟最終毫無音訊，斥西方媒體聲音過於單一。



李梓敬稱將組織在港外籍人士訪京。（李梓敬FB）

聯盟成員包括李梓敬、工聯會立法會議員陳穎欣、新民黨陳家珮等人今日（3日）回顧過去的成績及未來工作計劃。李梓敬指，三人的Twitter粉絲人數增長不俗，陳家珮的粉絲人數達1.3萬人、陳穎欣的粉絲人數達1.4萬人、李梓敬的料絲人數約達6.1萬人，聯盟的文章及視頻的傳播量達187萬人。

他指，聯盟未來會定期組織「Happy Hour」活動，邀請外籍人士及本港優秀青年KOL參與，擴大聯盟號召力；組織在港外籍人士走入內地不同省市，錄製視頻說好中國故事，帶動香港青年對於内地發展的認識及關注；另外會開展「說好中國故事」為主題的英文文章和英文視頻。

他指，英文街訪視頻主要進行軟性問答為主，如「女生應該和賺錢比較少的男生談戀愛嗎」、「你喜歡和中國人還是外國人談戀愛」等。他解釋這類型影片不單能到香港名勝景點拍攝，推廣香港外，亦可展現出仍有很多外籍人士留港發展，而非如同外界的錯誤印象般，指硬性的政治資訊是陣營的「精神食糧」；軟性的生活資訊則可吸引更多人了解香港及中國。