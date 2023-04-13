民研：議員評分田北辰續居首　惟首5位評分均下跌

香港民意研究所發表最新立法會議員民望調查，實政圓桌田北辰繼續排在首位，新民黨葉劉淑儀其次。然而首5名議員的評分均較上次半年前的調查下跌。



講出最多10名議員 有50%答案是「不知道」

民研在4月4日至11日進行首階段調查，成功取得508個樣本，要求受訪者講出最多10名立法會議員的名字。最多人講得出的民建聯李慧琼，有25%人提起， 之後是11%提起的葉劉淑儀及10%人提起的田北辰，之後是梁美芬、何君堯和李梓敬。

不過，回答當中多達50%表示「不知道」，亦有12%答案並不是立法會議員，兩個數字均較2022年10月10日至17日的調查上升。

葉劉淑儀。（資料圖片/鄭子峰攝）

葉劉淑儀評分較半年前大跌4.7分

民研再於4月11至12日進行第二階段調查，收回502個樣本，要求為上述6名議員評分，不過李梓敬因認知率較低被剔除排名。結果田北辰得到49.5分居首，葉劉淑儀47分居次，李慧琼46.1分再次，梁美芬40.7分再次，何君堯34.8分再次。

與2022年10月18至19日調查比較，田北辰評分下跌3分，葉劉淑儀下跌4.7分，李慧琼下跌0.4分，梁美芬下跌1.8分，何君堯下跌2.4分 。葉劉的評分較半年前顯著下跌。