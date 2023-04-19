葉劉淑儀質疑啟德環保連接系統「要自己行」是誤導　促向市民道歉

啟德單軌列車計劃在2007年提出，政府在2022年因成本昂貴等原因擱置計劃。立法會議員楊永杰今日（19日）在立法會提出質詢，指內地「雲巴」由動力電池供電，轉彎半徑小、爬坡能力強和建造空間小，適用於各種複雜地形，促政府考慮。



廖振新指電動巴士幾分鐘到港鐵站十分方便

新民黨立法會議員葉劉淑儀指，啟德樓宇價格高，市民都以為有環保系統，形容現時是誤導市民，所謂「多元組合」模式的環保連接系統「即係自己行」，質疑是否要向市民道歉。

運輸及物流局副局長廖振新指不時檢視發展，特區近年到訪不同城市，就單軌詳細研究，結果發現技術上受限制，在人多車多的地點難以符合消防要求，而且價格高昂。他又稱明白市民期望，盡量滿足規劃需要，強調集體運輸是重要一環，當區電動巴士線幾分鐘到港鐵站，非常環保十分方便，現階段服務啟德跑道區住宅綽綽有餘。

啟德郵輪碼頭。（資料圖片/姚超雯攝）

當區議員指交通運輸不變 完全跟不上配套

屬九龍中選區的楊永杰指啟德人口多，但只有兩條巴士及一條小巴線接駁啟德跑道區，反問局方「合適咩？」同屬九龍中選區的民建聯立法會議員李慧琼亦指交通完全跟不上配套，當區大量投資如遊輪碼頭、啟德醫院值得更好的運輸系統，又指市民稱「遊輪碼頭咁難去，原因就係冇集體運輸系統呀嘛！」

廖振新指，啟德發展區跑道區陸續入伙，會視乎情況再研究，又指政府有考察雲巴，亦與內地政府就此溝通，適時檢討有否需要優化交通系統。