預算案三讀通過　陳茂波：財政非常穩健　料今年GDP增加達5.5%

立法會今日（3日）以82票贊成、1票棄權通過新一份《財政預算案》三讀，新思維議員狄志遠投下棄權票。財政司司長陳茂波表示，雖然香港今年初的出口下降，但基於香港與內地恢復通關及航運力開始復甦，故香港服務輸出增加16%，指在餐飲、零售等私人消費增加下，成功「頂住」出口下跌的情況，直言：「今年第一季較第四季好；今年第二季較第一季好；今年較去年好」，更預料今年的GDP有3.5至5.5%之間的增長。陳茂波強調：「公共財政非常穩健。」



陳永光、葛佩帆、周小松因感染新冠肺炎缺席會議，何君堯、林筱魯未有投票。



陳茂波強調：「公共財政非常穩健」，預料今年GDP可增長5.5%。（資料圖片）

陳茂波表示，雖然香港去年樓價逐步下降、成交量低，但政府看不到市場上出現急於「散貨」的情況，認為這是有秩序地調整，而政府考慮到這是從很高的樓價下調，故政府暫時不需要「出手」。

通關令服務輸出增加

他展望今年經濟發展，指今年香港與內地通關及本地疫情受控，認為整體發展情況樂觀。他指，雖然本港年初出口額下跌，但基於香港航空運力開始恢復，加入來港旅客增加，本地服務輸出增加16%，形容餐飲、零售等私人消費「頂住」出口下跌的情況；本地失業率下趺至約3%，市民的就職收入點截至今年1月增加4%；樓市在調整後穩定上升，他直言：「今年第一季較第四季好；今年第二季較第一季好；今年較去年好。」更預料今年GDP增加約3.5%至5.5%。

他指，去年預算案預計本地出口不會好，故港府財政政策要保私人消費，同時保中小企市場。而今年預算案的目標是鞏固經濟、撐消費，故政府仍決定派發消費券，他指指在經濟復甦初期，市民仍需要政府幫忙，而在財政壓力下，政府都要收緊消費券金額。長遠來說，陳茂波認為香港要增加土地供應及擴大產業結構，以推進香港經濟發展。

強調公共財政非常穩健

陳茂波強調，港府公共財政非常穩健，他指雖然港府財政赤字雖然達1,200億元，比原來的預料逾500億元財政赤字，更多了600多億元，但這是基於印花稅收少300多億元，及賣地收入減少400多億元。他透露港府現時有8,000多億元儲備，足夠12個月開支。