運輸署4月底完成所有禁區紙積壓申請　第四季推出電子化服務

新民黨立法會議員何敬康提出質詢，指出過境車輛封閉道路通行許可證（禁區紙）的申請人數增加，有申請者等候逾1個月仍未獲批申請，促政府將簡化申請程序恆常化、增配資源及人手，應付跨境交通流量。



運輸及物流局局長林世雄稱，4月底已經完成審批所有尚待處理的申請，為進一步加快處理申請，運輸署將在今年第4季推行電子化服務，屆時申請人可透過電子方式遞交申請及支付許可證費用，申請成功後，合資格申請人將會獲發電子許可證。



港珠澳大橋北上的港車，現時只需要在港購買「等效先認」保險，不必分別在兩地投保。（資料圖片／林若勤攝）

林又稱自通關以來，運輸署收到過境車輛封閉道路通行許可證的申請數目顯著增加，由本年1月平均每日300宗，增加至2月最高每日約800宗，加上部份申請者因未有提交齊全資料，導致處理時間有所延誤。然而，運輸署已由2月17日起簡化申請程序，申請人只要提交已填妥申請表，以及由廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」仍然有效，就無需提交或核對其他文件。

港珠澳大橋北上 不用兩地購買保單

至於跨境汽車保險，為配合「港車北上」已實施「等效先認」安排，經港珠澳大橋進出廣東省的香港私家車，向香港保險公司投保的責任範圍，可擴大到內地的第三者責任保險，車主不用分別購買兩地保單。