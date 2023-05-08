收地條例逐條審議　葉劉追問何謂公共用途？　政府：須符三大原則

立法會委員會今午（8日）討論 《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》，當中涉及6條法例，包括收回土地、城市規劃填海、道路和鐵路工程等多個法定程序。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀及選委界議員簡慧敏追問收地時何謂公共用途，可否有私人機構參與發展。政府表示，只要符合「公共特性、關乎社會利益，且收回的土地是真誠有效運用」，則可視為公共用途。



政府正計劃簡化收地程序。（資料圖片/盧翊銘攝）

有公共特性、符社會利益 並真誠運用

政府建議修訂6條法例，當中包括容許相連或毗鄰土地的業主申請收回土地；收地獲批後可隨即發放安置補償，毋須等待工程獲批撥款；收回土地作公共用途前，政府可以善用土地作其他用途等。

葉劉淑儀追問何謂公共用途，倘收回土地以推動再工業化發展是否屬公共用途之一？政府表示，當中應包括有公共特性、關乎社會利益，且收回的土地是真誠有效運用，若政府收地用作科技園，以推動香港產業發展，是有機會被理解為公共用途。

選委界議員簡慧敏追問，當政府以公共用途理由收會土地後，可否邀請私人機構共同發展，抑或該土地的發展主導者僅可以是政府？政府表示，即使是公共用途土地，也不排除讓私人機構參與其中，特別是在新發展區中，「以前法庭都講過，為咗成個新發展區有一個均衡發展，而均衡發展要有公營房屋，亦要有私營房屋，咁所以喺新發展區，我哋收咗（土地）返嚟，都會賣畀私營機構去做」，強調每一個發展項目都會以最合宜的方法推展。

政府提出，收地過程中僅容許提出一次反對意見，但政府會有回應，並會查詢反對者會否接納政府解釋，若堅持反對會提交特首及行政會議考慮。（立法會直播截圖）

僅餘1輪反對意見 堅持反對或交特首考慮

至於處理反對意見流程方面，政府表示，反對者須在60日內對收地建議提出書面反對，政府作出書面回覆反對者後，反對者須14日內對答覆給予回應，倘反對者有條件撤回反對、維持反對、提交補充意見，或要求政府補充新資料，政府或會最後發信予反對者，並提醒其最後回應會獲提交至行政長官與行政會議考慮收地建議。