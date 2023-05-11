「老鼠膠板」不人道　葛珮帆聯同多名藝人歌手促分階段禁用

政府現時以「老鼠膠板」為防治鼠患的工具之一。不過，民建聯立法會議員葛珮帆指，「老鼠膠板」是殘酷和不人道的有害生物控制方法，更可能傷害到非目標動物。她聯同關注團體及多名藝人和歌手，今日（11日）要求政府分階段逐步禁止使用「老鼠膠板」。



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葛珮帆今日聯同《香港鸚鵡救援》創辦人郭秀雲、《海峰環保教育》創辦人樂伯特、香港動物法律及保護協會創辦人麥劍祺、歌手陳逸璇、藝人陳庭欣及梁家琪舉行記者會。葛珮帆形容老鼠膠板很不人道、對動物很有傷害的殘暴陷阱，不幸誤入的動物會因無法離開覓食，或掙脫留下殘肢因感染而死。她又指，膠板長時間擺在同一個位置，老鼠會避開此地，以老鼠膠板捕鼠方法遲早失效，政府亦需思考其他方法。

倡分階段推行 2027年禁用「老鼠膠板」

因此，他們要求政府分階段禁止使用老鼠膠板。葛珮帆稱，理解政府指鼠患嚴重，暫時未能找到更合適的滅鼠方法，故建議分階段進行，所有政府部門今年年底前停止在開放空間放置膠板、2025年年底所有政府部門停用「老鼠膠板」、2027年年底全面禁止使用和持有「老鼠膠板」，任何人使用「老鼠膠板」捕捉鼠類或野生動物都將構成違法行為。

郭秀雲亦指，使用「老鼠膠板」可能傷害到非目標動物，對鳥類、家庭寵物等造成嚴重傷害。 樂伯特亦指使用「老鼠膠板」時通常會配合毒餌，有可能毒害其他鳥類或寵物，其他動物捕食黏在膠板上的動物時，或會被身上的黏膠造成食道阻塞，危害動物安全。麥劍祺則稱，很多海外國家如挪威已立法禁止持有及使用「老鼠膠板」。