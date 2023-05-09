捉1隻老鼠花費逾萬公帑？　卓永興：不可以這樣計算

政府早前推出為期3個月的打擊衞生黑點計劃，今日（9日）到立法會食物安全及環境衞生委員會交代詳情。立法會議員林素蔚稱，政府在2022年動用7.96億元，處理了7.7萬隻老鼠。換言之，處理每隻老鼠花費逾萬元公帑。



政務司司長卓永興解釋指，防治蟲鼠組的職務並非只是捉老鼠，不能以開支除以老鼠數量就指捉1隻老鼠過萬元。



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議員憂慮種植灌木成「老鼠天堂」

林素蔚發言時亦指出，政府種植灌木成為「老鼠天堂」，指李鄭屋邨有老鼠爬上樹，同時亦希望政府交代捕捉老鼠的支出。

食物環境衞生署署理署長姚繼卓則指，處理老鼠只是部門的其中一部份工作，會與相關部門聯手堵塞鼠洞。他又稱防蚊、防蟲都涉及部門開支，不適宜僅以老鼠數目衡量工作成效。

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垃圾屋簡化處理流程 1年後不復發才考慮易除黑點

委員會主席、立法會議員陳凱欣指，現時法例難以處理「垃圾屋」的問題，促政府考慮修例處理。民建聯立法會議員鄭泳舜稱，希望在衞生黑點加設閉路電視，並促政府解決餵飼野鴿問題。

卓永興指第二輪法例檢討一定會考慮如何處理「垃圾屋」問題，稱要簡化取得證據流程，考慮環境衞生相關原則。對於何時才會剔除衞生黑點，他指1年內都不會剔除，如1年後沒有復發才會考慮。

對於野鴿問題，卓承認現時僅以亂拋垃圾的罰則處理是不理想，在第二輪修例會再檢視。