首4個月有11名警察被捕　卓孝業：不應因極少數個案抹殺整體努力

今年首4個月共有11名正規警務人員被捕。署理保安局局長卓孝業以書面回應議員提問時強調，個別人員可能出現違法違紀的行為，違反警隊的價值觀，但公眾不應因極少數的個別個案，抹殺了整體盡忠職守警務人員付出的努力和貢獻。



不過，卓孝業未有提供被捕警務人員涉及的案件分類。至於警方近日放寛警察的入職要求，會否對操守方面帶來負面影響，卓孝業指警隊招募的遴選過程包括小組面試、最後面試、入職體能測試、心理評估、《基本法》及《香港國安法》測驗、體格檢驗及品格審查等。警隊會根據投考人在整個遴選過程中的表現及其他相關因素一併考慮是否取錄投考人。



立法會議員謝偉俊引述據傳媒報道指，近年警務人員干犯罪行個案有明顯上升，有市民反映，警方一方面須盡責嚴厲打擊涉國家安全罪行，另方面卻不斷有警務人員犯罪的信息；社會上同時間亦越來越多嚴重罪案發生，難免導致有市民產生警方「重國安，輕治安」的不必要偏頗觀感，因而損害公眾，乃至國際社會對警方維護本港法治信心，以及影響香港警隊優秀及專業形象。

他又要求保安局提供近幾年有關兇殺分屍、持械行劫、入屋爆竊、巨額電話騙案、涉及獲擔保外釋而獲發表格8（俗稱「行街紙」）的非華裔人士罪案，及窺淫等罪案數字。

警隊管理層對違法違紀個案零容忍

卓孝業以書面回覆時強調，警隊有嚴謹的紀律及制度處理人員的操守和行為，會繼續奉行及鞏固誠信、公正、無私和專業精神等各方面的價值觀，以持續加強市民對警務人員的信心與信任。他重申，警隊管理層一直對所有違法違紀個案堅決採取零容忍態度，並要求監管人員嚴格履行督導責任，以加強市民對警隊的信心與信任。

近年嚴重罪案數字（保安局書面回覆截圖）

近年首季的嚴重罪案統計（保安局書面回覆截圖）

各類騙案上升 警方會加強打擊

卓孝業指，由上述列表可見，除電話騙案外，今年首季有關的罪案數字其實與二○一九年疫情前的數字相若或下跌。詐騙案在近幾年一直呈上升趨勢，升幅主要來自「網上購物騙案」、「求職騙案」、「投資騙案」及「電話騙案」等。

他強調，警方會繼續全方位打擊騙案，除了加強執法及宣傳工作之外，亦會繼續與其他持分者，包括銀行業界、電訊業界、互聯網業界等攜手打擊騙案。特別在打擊電話騙案方面，警方在去年九月與通訊事務管理局辦公室及流動網絡營辦商成立的專責工作小組，於過去大半年推行一系列打擊電話騙案及網絡騙案的措施。

此外，警方的反詐騙協調中心（協調中心）繼續發揮作用，已於今年首季勸止超過220宗騙案受害人匯出騙款，並攔截3.8億元騙款。協調中心會繼續協調警隊各部門打擊及預防詐騙案的工作。