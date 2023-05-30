神舟16號升空｜李家超：港澳載荷專家候選人有來自政府、醫管局

神舟十六號載人航天飛船今早（30日）9時31分發射升空，特首李家超出席行會前見記者時表示，對此感到很興奮和驕傲，熱烈祝賀發射任務圓滿成功。提到國家去年首次在港選拔載荷專家，李家超透露有十多名來自港澳的候選人通過初選，分別來自政府、醫院管理局、大學和其他企業等，候選人將於6月到北京參選複選。



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李家超會見記者時表示，早上和財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局副局長張曼莉和特首辦主任葉文娟等，觀看國家神舟十六號載人飛船順利發射的直播，李家超隨後更在社交平台上載有關照片。

他指，神舟十六號載人飛行任務是國家載人航天工程今年第二次任務，亦是空間站應用及發展階段第一個載人飛行任務。國家載人航天事業不斷取得進展和成功，他感到自豪和光榮。

提到國家去年在港首次進行載荷專家選拔，李家超指，在國家的關愛支持和信任下，香港人有機會參與祖國航天偉大事業，形容這次選拔具有特別歷史意義。

李家超早上和財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局副局長張曼莉和特首辦主任葉文娟，觀看國家神舟十六號載人飛船順利發射的直播。（李家超Facebook）

6月到北京參加複選

他透露有十多名來自港澳的候選人通過初選，將於6月到北京參加複選，香港的候選人分別來自政府部門、醫院管理局、大學和其他機構及企業，他更揚起聲線說：「我為候選人打氣！」期望當中有人成功實現航天夢，為國家航天事業貢獻和為香港爭光。

他指，國家在港選拔載荷專家，意味國家對青年發展的重視和關心，以及對香港科研水平的信心，他相信是次選拔可以激勵更多香港青年對航天科技的興趣。