公院塌物｜指增聘醫學工程人師未夠　陳凱欣：應設承辦商懲罰機制

早前多間公立醫院連環爆出醫療設施墮下及石屎倒塌等事故，「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」今日（7日）交代報告內容及建議。立法會議員陳凱欣認為報告建議涉獵廣泛，但對於有關建議成效則表示保留，認為應有黑名單及懲罰機制。



今年3月，青山醫院天花石屎跌落病床。

300棟建築超過30年樓齡 促列保養時間表

委員會多次提及將增聘醫學工程人師，協助監督承辦商的醫療儀器維修工作。但陳凱欣提到，醫學工程人員以往主力採購醫療器材，故質疑醫學工程人員是否有足夠人手及時間，並促請醫管局盡快交代。

另外，現時醫院有逾300棟建築物已落成超過30年，陳凱欣建議，應就醫院老舊程度排列出時間表，優先保養較老舊的建築物。

對外通報機制亦要改善

至於醫管局對外溝通方面，醫管局過去曾聘請大量有傳媒經驗的職員，惟多次事故後對外通報仍然滯後，認為醫管局管理層需要改善對外通報的機制，避免青山醫院石屎剝落在事隔半年後曝光等情況再現。

對於多次意外要追究責任，陳凱欣認為，承辦商應負最大責任，但認為額外安排人手去監督承辦商的安排奇怪。醫管局將以法律途徑向有關承辦商追討，惟現時合約仍會繼續，陳凱欣指，醫管局應設立懲罰機制，或將涉事承辦商列入黑名單。

而實政圓桌議員田北辰則表示，委員會發現的問題大部份與監管有關，但今次列出的23項建議並無提及擴大人手編制，亦無問責成份，更沒提及維修部門是否會主動巡查醫院不同角落。他認為，如果維修部門沒有主動巡查，而在場工作的員工若沒有責任向維修部門通報，「觀感就好差」，是「講多過做」。