內地國家事務研習課程復辦　參與學員指學習到大局觀

港府早前恢復在內地舉辦國家事務研習課程，首批23名首長級公務員6月4日出發到北京，參與為期7天的國家事務研習課程，學員會先在國家行政學院研修三日，再到上海參訪四日。



有參與學員十年前參與過公務員國情研習班，指今次的課程層次不同，並學習到大局觀。



學員先在國家行政學院研修，深入認識國家的治國理政方針和重點策略，隨後搭四小時的高鐵到上海考察，主要參觀社區設施、歷史文化及當地高新科技發展項目，並與市領導及香港駐上海經濟貿易辦事處人員會面，了解國家近代歷史文化和當地最新發展。其中出席的三位學員包括廉政公署執行處處長蔡樹強、食物環境衞生署副署長姚繼卓和康樂及文化事務署副署長譚美兒。

譚美兒︰學習到大局觀

譚美兒指十年前參與過國情研習班，今次課程為國家事務研習課程，代表參與者已經是國家事務的一份子，認為層次有所不同，當年的研習班讓她理解更多國家快速發展而引伸的環保等問題，引述講者表示國家面對的問題可能是香港的數百萬倍，一代人都未必能解決，不過十年前後再踏足北京發覺市容和空氣等都有所改變，深深感覺到國家解難的決心。

譚美兒指課程有助培養大局觀，工作時以國家角度出發，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。她說香港一直是中外文化藝術交流中心，以前舉辦國際博物館高峰論壇會邀請不同國家的代表，但現在升格至國家的中外文化藝術交流中心，故今次的論壇，署方會安排國家代表和國際代表一起交流，由國家文化局副局長做開幕演講，每個章節都有國家專家進行演講，並和國際專家交流。

姚繼卓︰國家治理方面理論特別強

同樣十年前參加過國情研習班的姚繼卓指，香港公務員要融入國家發展大局要先了解國家治理方針，他指香港公務局着重解難問題，治理理論的培訓比較弱，留意到國家治理方面理論特別強，課程雖然未必對日常工作有直接幫助，但對思維上，香港如何配合國家發展有很大的幫助。

被問到今次課程和十年前的國情研習班的分別，姚繼卓不能直接比較，當時低級少少，國情研習班超過兩星期，課程涉獵範圍亦會大少少包括國家國防等，而今次課程只有七日，內容亦有所限制，五個課題包括提高突發事件應對能力等，相信是由局方精選。他續指，國家面對的情況和十年前的不同，近年會聽到一些中美之間的角力問題等，課程講者講解時會結合不同的情況分析。

蔡樹強以「感恩讚嘆」概括今次課程

蔡樹強亦在十年前參與國情研習班，認為國家霧霾問題改善是其中一個最大變化。他以四隻字「感恩讚嘆」概括今次課程，今次課程內容細致周密，符合「愛國者治港」原則對堅定愛國者的四個要求，感謝公務員事務局和公務員學院。

因疫情而中斷的「公務員交流計劃」下半年重啟，首階段到大灣區內地城市交流，而兩地公務員的互換「掛職」期延長至3個月。蔡樹強指每一個公務員或每份工作，熟悉工作後就會變成「本能反應」，又提到自己曾去英國掛職半年，不論到國內還是國外掛職都是好事。

研修課程團長和副團長分別是通訊事務總監梁仲賢及警務處副處長（管理）周一鳴，其他學員都是首長級薪級表第三點或以上的資深公務員，包括來自特首政策組、教育局、醫衛局等政府部門。