陳振英憂高級公僕加薪少致流失　梁卓文：輸入公僕違《基本法》

行會早前通過公務員加薪建議，高級公務員加薪2.87%，中、低級公務員劃一加薪4.65%。公務員及資助機構員工事務委員會今日（19日）討論加薪方案。會上，多名議員關注公務員離職原因，金融界立法會議員陳振英提到高級公務員的加薪幅度較中低級公務員，這是否成為高級公務員離職的原因之一？民建聯立法會議員何俊賢又指，公務員士氣除了受薪金影響外，公平性也是重要因素，促請當局考慮調整調薪機制，確保表現良好的公務員有相應回報。



而選委界別立法會議員管浩鳴指，政府部分職級「完全請唔到人」，會否考慮在技術職級聘請外勞，又指內地開放招聘香港人做內地公務員，「我哋會唔會調轉頭，畀內地人來港做一啲職級呢？」但公務員事務局常任秘書長梁卓文指，《基本法》規定香港永久居民才可以擔任公職人員，直接聘請外勞「現存《基本法》不可以」，但補充「當然有其他方法」，例如過去外判公司。



行政會議6月6日通過公務員薪酬調整幅度建議，高層公務員加薪%2.87%、中低級加4.65%。（林靄怡攝）

公務員事務局上周二（13日）公布，行政長官會同行政會議已就2023至24年度公務員薪酬調整作出決定，高級公務員加薪2.87%，中低級加薪4.65%，與早前建議相同，生效日期追溯至4月1日。

何俊賢：私人市場技術性職位 薪金遠超公營職位

何俊賢表示，影響公務員士氣不單是薪酬調整，更包括公務員之間的公平性。他指，大多公務員表現即使良好、勤力，但加薪幅度仍與表現較遜的公務員相同，認為現時的調薪機制未完善。他又指，公營的技術性職位的薪金追不上私人市場，如「行船嘅去做驗船，一年都四百幾萬，政府點加薪都追唔上」，詢問當局有何對策吸引技術性專才加入政府。

公務員事務局常任秘書長梁卓文指，公平性涉及表現管理，現時的薪酬調整的確未必能反映公務員的表現，雖然政府有對公務員進行年度表現評核，原則上表現較差的公務員是不能加薪，但坦言當局較少實施該政策。不過，梁卓文強調，政府正構思對應公務員表現的獎勵政策。

有指公務員工作「十個沙煲九個蓋」，梁卓文表示：「知道同事係做得辛苦，但香港面對結構性影響」，指近年全港的勞動人口減少20萬人。（資料圖片）

陳振英則指，近年出現公務員離職潮，詢問當中有多少離職者來至高級公務員職別，擔心部份離職的高級公務員是因為加薪幅度較低而離開。梁卓文反駁指，過去離職的公務員有六成因退休，另外四成為試用期內離開，明白有不少經驗豐富的公務員離職，但政府亦推出多項靈活政策，鼓勵退休後的公務員再服務市民。另外當局會鼓勵部門善用科技，減省人手；到內地招聘港生回流服務市民；招聘大學三年級的學生，向他們提供有條件取錄等，期望可吸引年青人服務政府。

「知道同事辛苦 但香港面對結構性影響」

另外，勞工界立法會議員周小松同樣認為公務員士氣低落，形容「十個沙煲九個蓋」，詢問當局會否透過改善公務員福利留人才？梁卓文表示：「知道同事係做得辛苦，但香港面對結構性影響」，他指近年全港的勞動人口減少20萬人，在疫情及社會事件夾撃下，公務員的工作量增加，但市民仍對公務員有高要求，故公務員的壓力同樣大增，他感謝公務員過去一直緊守崗位，期望能盡快為公務員帶來好消息。