博彩稅修訂三讀通過　政府5年共向馬會徵收額外120億元

立法會今日（21日）就《2023年博彩税（修訂）條例草案》二讀及三讀，均獲過半數議員贊成通過。相關條例草案建議，向香港賽馬會徵收每年24億元的額外足球博彩稅，為期5年，合共120億元。



馬會是本港唯一認可接受博彩投注的機構。（資料圖片/黃煦緻攝）

葉劉淑儀指足球博彩稅有上調空間

新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，政府疫情後面臨巨額財政赤字，政府可增加的稅務選項不多，足球博彩稅是少數不影響民生的稅務。她又指，過去10年足球投注總額增長約3倍，遠超賽馬博彩為馬會帶來的收益，而足球博彩稅現時只是50%，應有增長空間。她亦強調若政府繼續容許馬會壟斷足球博彩，應有合理理由增加足球博彩稅，以確保公共利益。

另外，葉劉淑儀認為額外足球博彩稅不會影響投注人數，提到2003年亦曾增加博彩稅，當時博彩稅收入為110億元，佔一般收入的7%，並不影響投注額。至於增加博彩稅會令外圍及海外莊家成為得益者，她認為說法不合邏輯，因政府已更改足球博彩稅的計算方法，只徵收淨投注額的博彩稅項。

馬會提出增加足球博彩稅將影響慈善信託基金，葉劉淑儀肯定馬會在慈善行業的貢獻，但指基金結餘水平於過去10年增加近1倍，由2011年的213億元增至2022年的約400億元，額外足球博彩稅應是「濕濕碎」。

自由黨議員張宇人亦稱馬會曾承諾不會因額外足球博彩稅而減少派彩以及慈善捐款，又指馬會慈善信托儲備極為豐厚，有足夠財力應付慈善需要，此做法令馬會毋須以裁員等方式節流，助政府一臂之力，亦令社會得益，形容是「三贏」。

張宇人認為：「會賭嘅人會去外圍賭，唔賭嘅就始終唔賭。」（梁鵬威攝）

吳傑莊倡擴大「全球匯合彩池」 吸引海外投注

選委界立法會議員吳傑莊支持通過條例草案，他在會上提到，社會上有意見認為，政府應增加穩定及恆常的收入，而博彩稅是其中之一，然而一刀切增加博彩稅會為馬會營運帶來負面影響，也會削弱博彩項目的競爭力，認為長遠可以考慮以增加博彩項目的形式去增加稅收，包括考慮增加馬會的「足球博彩」項目款式、針對受歡迎的體育賽事增加博彩項目，以及容許馬會擴大「全球匯合彩池」來開源，透過越洋轉播及受注，吸引各地人士參與本港賽馬博彩，有關方法吸納海外投注，不影響港人賭博習慣。

張宇人亦建議政府可考慮針對受歡迎的運動設合法賭博項目，例如籃球。對於可能因而推動賭博風氣，張宇人表示「會賭嘅人會去外圍賭，唔賭嘅就始終唔賭」。

新民黨立法會選委會界別議員何敬康亦支持通過條例草案，他相信由於政府不鼓勵市民博彩的活動，所以未有開拓多個博彩市場，但考慮到市民的博彩需求，故在有限度和受規管的清況下，在香港提供合法的博彩途徑，令馬會長年成為唯一獲准授權的博彩機構。他續指，馬會在疫情期間的博彩收入仍然錄得增長，相信馬會的博彩業務是受到保證，認為馬會經營環境相當理想，不認同條例草案對馬會有很大的影響。

郭偉强關注青少年賭博問題

工聯會立法會議員郭偉强則關注青少年賭博問題以及網上賭博。他提到，有調查顯示約15.9%中學生過去一年曾經參與賭博活動。另外，有機構表示2019年約有18名賭徒曾參與網上賭博後欠債約60萬元，他強調問題不能忽視。