經民聯提十五項建議　促本港「醫食住行」融入大灣區

政府近年推動香港融入大灣區，經民聯今日（23日）就「醫食住行」提出15項建議，包括簡化「港車北上」的程序，推動跨境電子支付，容許港人獨立申請大灣區共有產權住房以及制定跨境醫療發展藍圖，望深化香港與內地灣區城市無縫聯通。



經民聯促融入大灣區。﹙資料圖片﹚

盧偉國促港鐵取消過境附加車費

經民聯主席盧偉國提到，高鐵出現「一程多價」的情況，由香港西九龍站直接前廣州南站的票價為215元（人民幣‧下同），惟分段購買，先前往深圳再轉程到廣州南則僅149.5元。盧偉國建議應理順高鐵跨境段票價安排，並推出「次計票」及「定期票」，容許持有者在有效期內乘坐有限次數的列車。另外，盧偉國亦建議港鐵取消現時高昂的過境附加車費，將羅湖、落馬洲、上水及粉嶺視為同一個收費區，將利於兩地居民的往返及交流。

經民聯副主席吳永嘉則建議，應簡化「港車北上」的申請程序，包括推行「禁區紙」電子化，以及減少手續費用，降低市民「北上」成本。

經民聯促將羅湖、落馬洲、上水及粉嶺視為同一個收費區。（黃寶瑩攝/資料圖片）

經民聯副主席林健鋒則提及，現時內地「衣食住行都係靠『掃』」，惟部份港人及長者習慣用觸卡式支付或不熟悉手機應用，故建議推動「一卡大灣區通行」的雙向跨境電子支付，一卡辦妥灣區內任何生活，助市民簡單回到內地。他亦認為香港銀行應容許內地支付寶或微信添加香港銀行戶口，解決兩地錢包互不兼容，方便港人靈活調動資金。

梁美芬促鼓勵港人到大灣區置業

至於住屋置業方面，經民聯副主席梁美芬提到現時深圳將推出共有產權住房，香港居民可成為共同申請人後與擁有深圳戶籍的申請人一同購買。她認為港府應爭取在大灣區推出更多共有產權住房項目，提供一定單位供港人獨立申請，並加強內地物銷售規管物業。對於吸引港人到內地置業而令香港流失人才，梁美芬表示現時政府亦鼓勵港人到大灣區置業，又指視野不可太狹隘，香港融入大灣區規劃的大盤是「雙贏」。盧偉國則補充，大灣區與港澳的人才互通「做大個餅」是主流共識，相信內地人才亦會來港置業。

經民聯認為港府應爭取在大灣區推出更多共有產權住房項目。（視覺中國/資料圖片）

對於醫療健康，經民聯副秘書長陸瀚民指，兩地市民對跨境就醫有一定需求，政府應盡快制定跨境醫療發展藍圖，包括擴大長者醫療券適用範圍以及「醫健通」病歷跨境互通，並加快推行大灣區醫療保險互通互用，便於市民就醫。