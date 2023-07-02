陳茂波讚港人「逢山開路、遇水搭橋」　籲青年把握國家發展機遇

昨日（7日）是回歸26周年，亦是現屆政府上任一周年，財政司司長陳茂波在網誌上提到過去面對經濟、疫情及社會事件等問題，但都以「逢山開路、遇水搭橋」的精神一一克服，細數本地生產總值、人均壽命、專上教育水平比例，跟回歸前作出比較，認為是反映港人生活水平的持續改善。



他又提到國家為香港帶來的發展提供了最有利的環境和無限的機遇，「一國兩制」的制度優勢、普通法制度，以及跟國際最佳標準和規則銜接，讓香港匯聚了全球的資金及頂尖的企業及人才，認為要繼續抓緊歷史發展機遇，特別是讓年輕人更深入了解國家發展，握好這個黃金機遇期，充分發揮所長貢獻國家。



陳茂波今日（2日）在網誌上提，到香港回歸已超過四分一世紀，在過去的九千多日中經歷了不少高低起伏，克服了不少重大挑戰，他提及1998年的亞洲金融風暴、2008年的環球金融海嘯，令港人深刻體會到管控好金融風險極其重要，這關乎社會穩定、市民福祉。另外，經歷了2003年沙士和剛過去、長達三年的新冠疫情，明白防疫抗疫需要整個社會合力應對，他亦指至於2014年非法佔中和2019年的「黑暴」，深刻認識到維護國家安全的重要性，國安才能家好。

本地生產總值逾2.8萬億元 較回歸前超一倍

陳茂波續指，港人一直以「逢山開路、遇水搭橋」的精神靈活應變、全力拼搏，克服了挑戰、汲取了經驗，本港的經濟持續發展不斷擴容，本地生產總值已超過28,000億港元，較97年增加超過一倍，年均增長率約2.8%，較其他先進經濟體同期的平均1.9%增長率為高，本港的人均生產總值亦達到49,000美元的高水平。

他又提到政府在醫療、社福和教育的開支持續增加，本港男性和女性的平均預期壽命由1997年的77.2歲和83.2歲增加至去年的81.3歲和87.2歲，認為是「反映生活水平的持續改善」。而工作人口中擁有專上教育水平的比例約47%，較回歸時增加了約25%，按聯合國開發計劃署「人類發展指數」排名，香港去年在191個國家和地區當中位列全球第四，認為是「反映本港的綜合發展水平和生活質素處領先位置」。

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國家對港一直支持

陳茂波又提到國家26年來對香港一直的堅實支持，龐大的市場規模、持續穩定的發展和改革開放，以及多方面的不斷創新，為香港的發展提供了最有利的環境和無限的機遇。而「一國兩制」的制度優勢、普通法制度，以及跟國際最佳標準和規則銜接，讓香港匯聚了全球的資金、頂尖的企業及人才，是支持香港國際金融中心和國際創新科技中心發展的獨特優勢，認為要繼續抓緊歷史發展機遇，特別是讓年青人更深入了解國家發展的進程、理念、道路和目標，讓他們都能把握好這個黃金機遇期，充分發揮所長，貢獻國家。

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