陳國基稱過去一年工作有建設性　料疫後人才會回流香港

政務司司長陳國基接受港台訪問時，提到今年七一回歸紀念日，他指能感受到市民「開心返」，而這亦是政府努力的目標，希望未來能舉辦更多活動予市民，又回顧過去一年工作，認為是「由守變攻」，工作忙碌但相當有建設性，而現時疫情完結後，他相信香港可背靠祖國，繼而令人才回流及經濟增長。



過去一年「由守變攻」 陳國基指不擺官威謙卑交流

陳國基今日（2日）於港台節目《舊日的足跡》總結過去一年成績，他形容是「由守變攻」。他指，政府經歷一年「黑暴」以及三年疫情，一直「守住」國家安全及市民健康，而現在終於可以積極爭取企業以及人才，經濟不斷上升，而市民更加幸福，認為是「忙得嚟有建設性」。

身為政務司司長，陳國基指自己的工作主要是統籌協調各局之間的合作，並助特首推行政策，有時亦會接受特首的特別任務，如「共創明Teen」計劃。他提到他每天都有多場會議，亦要出席不同典禮活動，星期六日更要「走幾場」團體活動。不過他自言從不擺官威，認為司長的榮耀只是歸於地位本身，自己亦沒有「做官嘅感覺」，會保持謙卑的態度與人交流以及互相理解。

指2019年部份公務員未有「政治中立」

陳國基又指自己統領九個局，底下的局長和公務員都相當優秀，交代的工作只要有道理便會執行，故毋須擔心紀律問題。惟他提到2019年是例外，國家安全工作不足導致外部勢力有機可乘，打着自由民主旗幟，荼毒青少年心智，部份公務員亦無法做到「政治中立」。

他又指，一些制度本身立意是好的，例如立法會容許議員提問，惟部份有心人士濫用制度，不停問大量問題，目的僅是阻礙草案通過，最終中央出手完善選舉制度及訂立《國安法》。

相信疫後人才及市民會回流

被問到香港疫情期間的各種封禁措施讓機會流失，漸漸追不上澳門等其他城市，陳國基表示不認同，亦不主張與其他地方比較。他強調，每個政府處理疫情方法各有不同，而香港政府重視市民健康。他又提到，香港去年全年僅有60萬旅客來港，但今年首五個月旅客數字已破1,000萬，相信現在疫情完結後，香港背靠祖國的優勢會更加發揮出來。

提到香港近兩年有約14萬人移民以及離開香港，陳國基指雖然沒有實際數字，但他相信已有不少人回港。至於搶人才方面，他指政府各項人才輸入計劃共收到8.4萬份申請，遠高於施政報告所提出的3.5萬人目標，他認為只要經濟以及制度良好，自然會有人才流動，正如政府鼓勵年輕人到大灣區就業，「唔係叫佢哋唔返嚟」，而是要認識中國，學習普通話再回流香港，促進兩地發展。