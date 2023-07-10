西九文化區晚上如「死城」？　陳凱欣倡出租攤位做文創

民政及文化體育事務委員會今日（10日）召開會議討論推動文化交流事宜，選委界立法會議員陳凱欣提到西九文化區的空間未能善用，形容該文化區每晚如同「死城」，關注當局將如何更好運用現有土地資源推廣文化。選委界立法會議員梁毓偉則建議政府與內地建立長期交流合作，讓本地藝團有更多表演機會。旅遊界立法會議員姚柏良表示，文化與旅遊密不可分，詢問當局有否機制讓旅發局搭「順風車」，令旅遊與文化交流同時「引進來，帶出去」。



西九文化區有超大片草地。（資料圖片/胡巧欣攝）

讓市民在西九文化區跳舞、剪紙

陳凱欣提到西九文化區常被閒置，形容「夜晚6點後好似死城咁」。她指，該文化區有不少空間都適合擺放攤位，詢問當局何不讓不同團體或市民申請擺放攤位，讓他們在西九文化區進行跳舞、剪紙等不同文化活動。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，局方立場同樣希望西九文化區管理局可以善用空間資源，始終政府投放了不少資金發展文化區。

梁毓偉查詢 如何量度藝團輸出文化等成效

梁毓偉詢問當局有何機制量度香港藝團的表演成效，如輸出文化、知名度等，又追問當局會否設立與大灣區恆常合作的機制，讓青年及本地藝團定期到大灣區表演。劉震表示，目前量度表演成效的指標仍依賴觀看人數，文化委員會亦正集思廣益，檢視如何衡量投放公共資源成效。

劉續指，局方與大灣區城市恢復對話機制，期望為本地藝團多演出機會，他又指自己於今年4月已帶本地小型藝團到深圳前海視察，稱前海政府願意為香港藝團提供一站式服務。

西九文化區日間有不少市民一家大細遊玩。（資料圖片/羅君豪攝）

姚柏良期望當局推廣文化交流時，可以不忘旅遊業，讓旅發局搭「順風車」，令旅遊及文化可同時「引進來，帶出去」。劉震表示，認同文化藝術及旅遊的結合是不可或缺，他透露本月將推出設計旅遊路線比賽，期望可借助業界力量，推出文化、綠色路線，強調活動完結後當局將檢視不同旅遊景點的特色，研究未來如何再強化文化旅遊特性。