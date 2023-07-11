香港推動新型工業化需監察成效　陳振英：唔係做個包租公就算

政府推動科技發達，創新科技及工業局推措施助新型工業化。立法會議員陳振英指，應制定機制監察成效，不是做個「包租公」就算。創新科技及工業局局長孫東同意設立管理架構，亦會小心、謹慎發展高端產業。立法會議員洪雯則建議，用新發展土地發展新型工業。



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科技發展過慢 孫東：應設機制監管

創新科技及工業局有措施推進香港新型工業化，包括讓香港科技園公司發展創科基建、推出資助計劃協助科研發展，至今已推動約2,400個項目。另外，當局亦與香港生產力促進局合作培訓人才，同時，《財政預算案》亦撥款協助推動產業發展，以及引進海內外龍頭創科企業落戶香港。

陳振英表示歡迎見到政府積極推進新型工業化，但引進百間企業來港不是做個「包租公」就算，要有機制監察公司的成效及進度。他提問會否實行供應鏈在外，高端生產在港的產業佈局。他又指，香港大學科研不錯，但成果化產品的轉化率低，熟悉轉化的人士及機制不足。

孫東同意，政府需設立專門的管理架構。他又指香港的土地成本高，要和大灣區合作，香港亦應創造條件發展高端產業，做產業發展亦會小心、謹慎。他認為轉化率低是不爭的事實，但亦正發生變化，現有計劃針對香港各個大學的科研成果去轉化，而且大學對計劃的反應亦正面。

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洪雯倡善用新發展區土地做新型工業

洪雯認同將創科企業與新型工業結合，才能最大實現其價值，指工業就是科研最重要的應用場景，以往就是沒有所以科技發展才緩慢。她反映，政府已超額覓地建造房屋，建議局長與發展局討論，用當中的土地來發展新型工業，例如用將軍澳土地助科大做創科發展。

民建聯立法會議員葛珮帆則覺得河套發展較慢，亦希望將防疫措施盡快改回發展科技用途。她又擔心人才數量，應加大力度培訓人才，超過一半文憑試考生沒有讀過科學相關學科，認為香港不太重視在職教育。

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改變舊有思想 盧偉國：遲都好過唔做

新民黨立法會議員陳家珮關注如何讓市民感受到新型工業與創新科技，令香港成為智慧城市。她認為在香港成為智慧城市前，需改變香港人不肯接受新事物的文化，指該文化會阻礙創科公司在港營商，是「一座大山」。

經民聯立法會議員盧偉國表示，「早知燈係火，就偏要隨街摸」，慨嘆政府毫不重視香港本身有實力的工業，尤其電子工業。他指發展微電子行業「時間失咗好多」，不過「遲都好過唔做」，因此贊同局長的發展策略。