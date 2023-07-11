「對接北部都會區發展策略專班」第二次會議　港深商合作對接

「對接北部都會區發展策略專班」第二次會議，今日（11日）在本港舉行，特區政府在會上介紹新田科技城的土地用途建議，深圳市政府則介紹了深圳方面對接北部都會區的相關發展計劃。雙方就與北部都會區相關的合作對接範疇，包括前海發展、河套區建設、跨境交通、口岸規劃、沙頭角合作等交換意見。



香港特區政府代表團由財政司副司長黃偉綸率領，深圳市政府代表團由則深圳市常務副市長黃敏率領。會後雙方前往落馬洲，考察河套區及新田科技城一帶，並到訪古洞北新發展區，了解該區的工程進展。古洞北／粉嶺北新發展區是北部都會區內最早進入施工階段的新發展區，工程於二○一九年開始，而首批私營房屋已於去年年底開始入伙，公營房屋則預計於二○二六年大規模入伙。

黃偉綸指發展北部都會區，是主動回應和善用國家發展策略，並藉着深圳及大灣區城市的優勢和發展動力，促進優勢互補，特區政府將繼續與深方就北部都會區的發展作緊密聯繫和合作。

出席今日會議的特區政府官員還包括發展局局長甯漢豪、政制及內地事務局局長曾國衞、運輸及物流局局長林世雄、保安局局長鄧炳強、環境及生態局副局長黃淑嫻、文化體育及旅遊局副局長劉震，及其他相關部門的首長。