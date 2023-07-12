綠置居｜何永賢：少於20平方米蚊型單位將「絕版」

「綠置居2023」預計今年中接受申請，選委界立法會議員洪雯今日（12日）在大會提出口頭質詢，提到過往綠置居20平方米以下的單位滯銷，詢問當局會否減少綠置居小型單位比例。另外，亦有議員促請政府多加檢視空置校舍用地及「家有長者」優先購買綠置居的計劃，並增加綠置居單位，及預留更多大型單位予4至5人核心家庭購買。



房屋局局長何永賢表示，政府早於2021年起檢視潛在成為綠置居項目，並修改單位比例減少小型單位數量。她又指，「綠置居2022」的4,100個單位中，僅剩下500個小型單位，她形容少於20平方米的小型綠置居單位將「絕版」。



最近一期綠置居3月28日首日揀樓。（資料圖片/歐嘉樂攝）

未售出蚊型戶 將繼續下輪出售

洪雯表示，過往綠置居20平方米以下的單位滯銷，為吸引公屋居民置業，詢問政府會否減少綠置居小型單位的比例，例如會否考慮在可行情況下，將已落成並準備出售的相連小型單位打通，以增加30平方米以上單位的供應。另外，她又建議政府檢視公屋項目轉為綠置居項目的機制和時間，制訂更適合綠置居買家的單位組合比例。

何永賢表示，以往共售出約1.39萬個綠置居單位，當中有2,000個少於20平方米，佔總數約15%，而在「綠置居2022」提供的4,100個單位中，局方已減少單位面積少的項目，只剩下僅500個，少於總數12%。她指，現時仍有約100個少於20平方米的單位未能成功售出，這些單位將於下輪「綠置居」計劃中繼續出售。

重申2026至27年度起不少於26平方米

何永賢強調，政府早於2021年起檢視潛在綠置居項目，並修改單位面積比例，而房委會正檢視「綠置居2023」的單位比例。她重申，去年的《施政報告》中，政府已承諾在2026至2027年落成的資助房屋的實用面績將不少於26平方米，形容「封底」。而當局也會在設計上增加房屋比例的靈活性，何永賢舉例指，公屋單位分為A至D種類，為14至33平方米，局方將會把14平方米的A單位與33平方米的D單位相連，令到間隔可靈活變通，未來或可將兩個單位改建成兩個C單位。

何永賢指空置校舍可考慮改建為過渡性房屋。（資料圖片）

空置校舍會考慮改建為過渡性房屋

選委界立法會議員管浩嗚留意到現時仍有不少空置校舍用地，詢問局方會否考慮將其改建成「樂建居」、公屋、居屋等。何永賢表示，局方會從不同層面不同土地用途，不過她指部份土地未必適合改建成長遠用作房屋用途，惟當局會考慮可否改建為過渡性房屋，「好處係好快，6至9月個改造就可以改建成，不過空置校舍面積唔大，每次可以提供約120至130個過渡性房屋單位，數量唔多」。

梁文廣建議審視「家有長者」在綠置居配額

「A4」梁文廣提到，政府出售綠置屋時向「家有長者」的申請人預留了1,400個配額，而不少「家有長者」的家庭「買晒」兩房以上的大單位，令到不少公屋4至5人的核心家庭缺少購買大單位機會，詢問當局未來會如何平衡不同市民購屋需要。

何永賢表示，綠置居定位是為了讓市民可以低價買樓，提供房屋階梯，提供向上流的機會，又指以往收到不同意見要多照顧長者及鼓勵家庭與長者同住，故有上述政策，不過她重申聽到核心家庭的意見，局方會多作考慮。