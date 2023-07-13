992緊急求助只能用SMS　聽障組織：冀升級服務可傳相和衛星定位

政府緊急求助熱線為999，而緊急短訊服務則是992。聽障人士由於未能以語言交流，992服務就是他們求救的主要方式。然而現時992服務只接受SMS短訊，未能與時並進，有聽障人士團體與工聯會立法會議員鄧家彪希望，政府可以提升相關系統。



需要事先登記 惟登記人數較少

鄧家彪指，992系統只能以SMS文字交流，窒礙了聽障人士的求助速度，亦難以準確描述案發情況及地點。

聽障人士組織龍耳總幹事邵日贊表示，全港有4.8萬名聽障人士，而992需要預先登記，現時只有1,860名聽障人士登記，即只有不足4%。就算已登記，一旦更換流動服務供應商或更換電話號碼登記便會失效。

多是緊急情況 但回覆速度不理想

邵日贊表示，會員使用992服務的原因，最多是身體不舒服或受傷，其次是發生罪行及交通意外，都是突發、危急的情況。40.9%使用者表示，5至10分鐘內收到回覆，27.3%15分鐘內，亦有4.5%表示沒有收到回覆，顯示情況未如理想。992關注組成員蕭天龍亦指，曾經使用992服務報案，但警方回覆非常慢，到場警員亦不懂手語，最後要在場健聽人士協助溝通。

邵日贊和蕭天龍均表示，聽障人士最希望992系統可以傳送相片、影像、衛星定位等功能，甚至可以有即時視像手語通話功能。

鄧家彪建議，醫管局可以將聽障人士交給保安局自動登記，另外短期內可開設WhatsApp或WeChat溝通，長遠可推出新一代求助應用程式，並加快回應。