立會代表團繼續廈門考察　與華僑大學港生交流

立法會主席梁君彥率領立法會代表團到福建省進行職務考察，週二（7月18日）繼續在廈門的行程，先後到訪華僑大學廈門校區、參觀鼓浪嶼，並與福建省香港商會舉行座談，代表團今日（19日）將繼續在廈門考察。



代表團昨早到訪華僑大學廈門校區，先聽取華僑大學的學生介紹學校發展，並了解大學培育人才的理念和參觀校園設施。議員知悉華僑大學以「面向海外，面向港澳台」為辦學方針，目前來自港澳台地區和海外國家的學生有超過7,600人，當中香港的學生有2,900多名，是在讀香港學生最多的內地院校之一。代表團與多位來自香港的大學生見面交流，以了解他們的學習和生活情況。

參觀鼓浪嶼 與福建省香港商會座談

代表團下午參觀鼓浪嶼，以了解島上具中外特色的獨特建築群和當地推動歷史、文化和旅遊業發展的情況。議員知悉鼓浪嶼於2017年獲列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，是國家5A級旅遊景區，是當地文化保育的成果。

香港是福建省最大的境外直接投資來源地，代表團晚上與福建省香港商會舉行座談，並與港商交流，了解他們在福建省的投資和營商情況，探討港商如何抓緊融入國家發展的機會。