議員暑假忙啲乜？　調研、外訪、落區樣樣齊｜政壇諸事町

立法會7月中起休會至10月，有市民或質疑「休會咪即係議員攞錢放假？」、「為何監察社會的議員可以年年一齊放假？」非也非也，「休會」只是指期間不召開大會，事務委員會仍然運作，眾議員甚至會「黎生上身」自願加班，為求好好利用休會時間履行議員職責！《香港01》整理不同議員於休會期間的工作，讓讀者們更好了解「議員暑假忙啲乜？」



梁美芬休會照開會：中大幾峰迴路轉

經民聯立法會議員梁美芬表示，休會但絕不休息，笑指：「你睇下我中大個會（《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會）咪一樣照開，仲幾咁峰迴路轉啊！」

除要出席委員會外，梁美芬早前亦率團到前海法院調研，就「涉外法治建設，多元糾紛解決」 主題展開深入座談和交流。另外，她亦利用「碎片化時間」出席第十四屆全國人大活動、到書展與市民面對面交流等。她更透露8月將到訪新疆和馬來西亞，可謂馬不停蹄！

除此之外，她正利用休會期籌備將於10月舉行的「第六屆一帶一路國際論壇暨各國專家紛爭解決規則發佈會」，以她的法律專業知識作出分享。

陳永光密密見業界提施政意見

民建聯陳永光自言仍是議會新丁，會好好利用休會的時間，認真檢視和總結過去7個多月的議會工作，以便復會後能更好地履行議員職責。

作為議會中醫第一人，陳永光指近日就2023年《施政報告》與中醫藥界交流，同時參加由民建聯舉行的「區區有中醫」活動等，多與市民接觸交談，期望總結業界和市民意見，向政府提出建議。

他透露，8月中將出席由香港社區健康學院、香港中文大學中醫學院聯合主辦的基層醫療分享論壇，並發表主題演講。

梁熙落區頻頻「拆彈」

民建聯梁熙則在地區深耕細作，到舊區「拆彈」！他指近來出現不少舊樓跌石屎而誤傷途人的情況，所以聯同驗樓師學會在東區開展「掃雷行動」，首階段目標是檢驗55棟位於灣仔及東區，屬於40至60年樓齡及有驗樓令的三無大廈，透過科技為大廈作初步評估，從而將當中具高風險的大廈轉介相關部門作進一步的跟進。

另外，梁熙近日亦聯同警方在開展「防騙最前線」行動，透過開設街站公布最新的行騙趨勢，並主動在附近大廈張貼防騙海報，以提高街坊防騙意識。

陳沛良8月展開地區活動

選委界陳沛良就透露正籌備、對接有關面向社區共融及家庭教育的活動，預計8月中展開，希望通過部份活動推動建設和諧社區，並加強與市民的聯繫。

而安排本港大學的學生參與議辦實習，亦是陳沛良推動青年發展的重點範疇。休會期間，陳沛良的辦事處有兩位來自城市大學公共政策專業的實習生，他不時與實習生討論不同議題的觀點和看法。