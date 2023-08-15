中大研究：市民對政府不信任程度已回落　大多數人無明確政治傾向

撰文：鄭寶生
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2019年修例風波，令香港市民對政府的不信任情緒推向高峰。中文大學香港亞太研究所的調查顯示，經過了接近4年，市民的不信任程度已經回落。

2019年6月12日，立法會原定恢復《逃犯條例》二讀程序，大批示威者包圍立法會。（李澤彤攝）

信任政府比例回升至30.3%

中文大學香港亞太研究所副所長鄭宏泰及研究員黃子為，在《明報》發表文章，總結過去幾年的定期電話調查。相關調查請市民評價對政府的信任程度，結果發現大為改善。不信任的比例由2019年12月的59%下跌至2023年5月的23.4%，大跌35.6百分點，而信任的比例則由14.8%上升至30.3%，上升15.5個百分點。

以年齡來看，不同年齡層的信任程度均有改善。2019年12月，18至29歲人士不信任比例75.4%，信任程度只有4.3%。而一向較支持政府的60歲或以上人士，不信任比例亦高達53.2%，信任比例則只有18%。到了2023年5月，18至29歲人士的不信任比例下降至41.9%，信任比例上升至10.8%。而60歲或以上人士的不信任比例大跌至15.5%，信任比例大升至48.9%。

年輕人及大專畢業生，本身是較不信任政府，而該兩個組別的不信任程度亦顯著回落。（資料圖片 / 陳百灝攝）

從教育程度來看亦有顯著變化。2019年12月，一向較支持政府的非大專畢業人士亦有53.7%表示不信任，只有16.9%表示信任。到了2023年5月，不信任比例大跌至14.3%，信任則回升至39.7%。至於一向較不信任政府的大專畢業人士，2019年12月不信任比例高達67.6%，信任比例只有11.9%。到了2023年5月，不信任比例大跌至38.8%，而信任比例則上升至19.9%。

傾向非建制人士不信任比例亦下跌

若以政治取向劃分，2019年12月明顯看到各取向人士不信任政府的比例都較高，傾向建制人士有21.4%，沒有明確傾向人士有54.1%，傾向非建制人士有73.1%。到了2023年5月，傾向建制人士不信任比例如有5%，沒有明確傾向人士大跌至18.6%，傾向非建制人士亦明顯下跌至58.8%。

文章補充指，沒有明確政治傾向的人士，佔整體受訪者的比例明顯上升，從2019年12月的46.5%大增至2023年5月的71.6%，反映社會政治化明顯減低。

文章認為，市民對林鄭月娥政府的評價始終是負面多於正面，而李家超政府上台以及新冠疫情受到控制後，新一屆政府較能取得市民信任，又認為若政府繼續復蘇經濟、改善民生，應能繼續得到市民支持，尤其是得到沒有明確政治傾向的社會大多數的支持。

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