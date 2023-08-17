香港人口回升｜陳國基：吉祥之兆　世界各地的人「用腳」投信心票

政務司司長陳國基指，本港人口回升，反映香港已走出2019年「黑暴」的陰霾，加上經濟平穩發展，因此來自世界各地的人紛紛「用腳」對香港投下信心的一票。



陳國基表示，區政府亦正研究在將來的北部都會區設立濕地公園。（林靄怡攝）

陳國基今日（17日）在社交網站發表題為「人口回升 吉祥之兆」的文章指，政府統計處公布最新人口數字，由去年中約735萬人口，上升至今年中近750萬人口。他指，香港作為國際城市，人口流動一直很高，各方人才跟隨機遇而行，隨着香港實現「由亂到治」，加上成功擺脫疫情困擾，不少早前移居外地的朋友都選擇回流香港定居，再加上特區政府成功落實一系列「搶人才」新措施，吸引不少內地和海外人士來港，為本港人口增長增添新動力。

陳國基：各項「搶人才」措施收效

他指，短短約七個月，各項新增或經優化的人才入境計劃共收到約120,000宗申請，批出超過75,000宗，其中「高才通計劃」接獲超過41,000宗申請，批出超過30,000宗。這些切切實實的數字充分反映香港作為「一國兩制」下的亞洲國際都會魅力依然。

此外，訪港旅客自全面通關後節節上升，由去年全年只有約60萬人次，到今年首七個月已近1,650萬人次，升幅達數十倍，數字反映內地和海外旅客對香港的信心，屢屢來港親身體驗這個集多元景點、豐富盛事、中西文化、優美自然生態等於一身的優質旅遊目的地。

他強調，不論對回流的香港居民、世界各地人才或訪港旅客來說，香港仍然是個宜居、宜業、宜遊的國際大都會，魅力非凡。香港正在「由治及興」的新階段中穩步前進，風光無限，大有可為。特區政府定當繼續全力以赴，聯同社會各界謀發展、拼經濟、惠民生。