訪港旅客不似預期　梁熙：有錢客睇唔起　中產嫌低性價比

通關之後訪港旅客未如預期，同時香港人大量出外旅遊消費，令到本地零售、餐飲業界叫苦連天。民建聯立法會議員梁熙表示，現在內地客有多項要求，香港要針對他們作出部署，建議為家庭客提供多個景點的套票，提高旅遊「性價比」。



4月29日，內地五一黃金周長假開始，尖沙咀廣東道出現排隊人龍，旅客在名店外輪候購物，但排隊人潮在黃金周後無以為繼。（資料圖片/黃寶瑩攝）

富豪客去歐美旅遊 香港買名牌無優勢

梁熙說，內地旅客的「有錢的看不起香港，基層的來不起香港，而中產又嫌香港『性價比』較低」。對於富豪階層，梁熙認為歐美奢華感覺才夠吸引力，而歐美售價較香港便宜，香港名牌的上架速度又不及上海快，所以很少來香港購買名牌。

此外，由次內地海關近年加強檢查入境者行李，打擊內地豪客來港購買名牌的意慾，再加上大力發展海南島免稅區，形成了代替來港購買名牌的消費渠道。

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中產嫌消費貴 年輕要浪漫去日韓

中產家庭方面，出行要扶老攜幼，所以十分重視「性價比」。但港元隨美元強勢之下，內地客來香港消費沒有以前般吸引，所以他們轉到東南亞或留在內地國內遊。至於年輕情侶，較浪漫的歐美日韓是首選，香港對他們缺乏吸引力。

食肆未能適應網紅拍片潮 嫌阻住搵食

至於本地服務方面亦有不足。梁熙表示，本地服務業從業人口狹窄，導致人手不足問題特別嚴峻，服務質素難免降低，個別店舖更以「劏客」聞名。另外，食肆認為網紅佔據一張枱拍攝短片是「阻住搵食」，於是冷淡、無禮對待甚至拒諸門外，不單止錯失宣傳機會，甚至反過來被放上小紅書公開劣評。

茶餐廳美食。（資料圖片/葉志明攝）

倡提供景點套票 增加景點如TVB古裝街

梁熙認為，香港要有針對性的措施。對於高消費群，他認為香港的頂級活動都有競爭力，如私人遊艇遊船河以及高級包廂觀賞賽跑，值得發展相關產業鏈。而家庭客方面就要提高性價比，例如將香港的迪士尼、海洋公園、故宮博物館等景點門票與大灣區其他景點捆綁發售，讓廣東省以外旅客更省錢到訪。同時可以增加他們熟悉的特色景點，如TVB古裝街等。