機場用無人駕駛系統可裁千人？　工會：未成熟　議員：毋需擔心

香港今年初通關後重新擔起聯通國際的角色，預計香港國際機場今年底每日旅客人數可回復至疫情前80%。不過，機場人手供求出現明顯缺口，除輸入外勞，長遠要擴大智能化科技應用。機管局自2019年起引入各種無人駕駛系統，若全面使用無人駕駛車輛，只需現時十分一人手即可，有逾千名司機的飯碗受威脅。無人駕駛為機場勞工帶來的衝擊又該如何及早應對？



不過，有危也有機。與機場合作的無人駕駛技術團隊正在協助中國民用航空局制定民用機場無人駕駛的標準和規範，機管局又應如何把握機會，借助無人駕駛技術將香港國際機場發展更上一層樓，也是一個重要課題，同時也可以為本地勞工帶來新機會。



疫情後香港國際機場航空交通量逐漸回升，現時每日處理逾12萬人次旅客，恢復至疫情前60%。機管局預計，今年年底旅客人數可回復至疫情前水平80%，明年年底前有望完全恢復。不過，香港國際機場目前只剩下約5萬3千名員工，相較疫情前流失2萬5千名員工，地勤等工種為「重災區」，阻礙非本地航空公司復飛或加班的計劃。若人手不足情況持續，將拖慢香港航空業以至整體經濟復蘇的步伐。

除輸入外勞之外，長遠需要擴大科技應用。本港機場為減少對人手依賴，機管局表示一直擴大機場自動化科技應用，提高營運效率，包括使用無人駕駛系統。機場整體系統錯綜複雜，要精準配合航班升降時間、起飛降落的跑道使用等，智能化系統稍有出錯，便會造成航線混亂、脫班等影響，故大多數機場對使用無人駕駛技術仍持觀望態度。

不過，香港國際機場自2019年起，先後引入無人駕駛車作運輸用途，例如使用無人駕駛拖車以運送行李及以無人駕駛巴士於機場禁區內接載機場員工。機管局向《香港01》透露，現時機場內有16架無人駕駛拖車，4架無人駕駛巡邏車及1架無人駕駛巴士運作，亦直言正計劃擴充無人駕駛車車隊。

機管局續指，香港國際機場的無人駕駛車輛的總行車距離截止2023年5月已逾 31萬7000公里，足以環繞地球8次，並由2021年開始向全球各地的機場同業，包括廣州、長沙、廈門、烏魯木齊、西安、 杭州及新加坡等輸出應用無人駕駛技術的知識及經驗，協助它們節省人力，提升效率。與機管局合作的無人駕駛技術團隊，甚至亦在協助中國民用航空局進行民用機場無人駕駛的標準和規範的制定工作。

擴大應用無人駕駛 料人手可減至只需十分之一

機管局透露機場飛行區現時共聘請約1,400名司機，當機場全面使用無人駕駛系統，預計只需現時十分之一人手，已足夠操作飛行區內地面交通。這是否意味將有逾千名司機面臨失業衝擊？

陳紹雄認為要擴大無人車應用領域。（資料圖片）

立法會經濟發展事務委員會成員、選委界立法會議員陳紹雄稱，需要若干年才可將工種全面升級至無人駕駛，不會出現逾千人突然事業的情況，又指無人駕駛長遠而言可以減少人手，朝高端工作發展，機管局及供應商可按照需求，培訓充足的人員提供服務。

他又指出，機管局未來擴展無人車車隊的同時，也需要人手協助監察系統，可以提供就業機會，認為司機不需要因此而擔心，更表示機管局不會「無端端換車」，應是現行車輛需要替換時，才優先考慮使用無人車。

香港國際機場是國際間較大規模使用無人駕駛的機場之一，香港應如何把握此勢頭，做好規劃延續現有優勢？無人車的使用領域會否得到拓展？

陳紹雄稱，機管局正計劃無人車日後從港珠澳大橋口岸人工島出發，到機場航天城或可沿專道前往機場島東岸，並跨過水道，到達東涌市中心。至於未來，陳則建議在北部都會區及明日大嶼設專門的線路，供無人車行駛。

航運交通界香港立法會議員易志明表示，立法會早前亦通過《2022 年道路交通(修訂)(自動駕駛車輛)條例草案》，故香港國際機場擴大使用無人駕的方向是正確。（資料圖片／廖雁雄攝）

航運交通界香港立法會議員易志明表示，立法會早前亦通過《2022年道路交通(修訂)(自動駕駛車輛)條例草案》，香港國際機場擴大使用無人駕方向正確。他坦言不擔心對機場司機造成影響：「小巴、巴士司機都唔夠人，要輸入外勞先可以填補到空缺啦」。他續指，部分行業可預計不會再有大量青年入行，如職業司機，要適當使用科技協助行業發展。

黃國。（盧翊銘攝/資料圖片）

工聯會理事長、選委界立法會議員黃國稱，鼓勵並支持引入科技，認為不單止節省人手，更可為勞工提供更安全工作環境。他指機場工作，特別在夏天很熱、很辛苦，如部分用科技代替人手，建議政府可協助有關人士培訓及轉行。黃國又稱，現時香港勞動力緊張，相對輸入外勞，不如引入科技，令社會有更多高質素的就業機會。

工會：無人駕駛未成熟 仍需依賴有經驗司機

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，機場無人駕駛主要在往返海天碼頭、行李處理中心和行李地面交收中心，路途只有數百米，形容「間唔中一、兩架」。他解釋指，機場道路系統十分繁忙和複雜，系統稍有出錯便會造成大影響，部分道路使用無人駕駛技術相當危險，相信即使機場未來擴展科技應用，仍需一定數量的司機駕駛車輛：「無人駕駛都未係好成熟，好難預到同啲飛機嘅距離，都係要有經驗嘅司機」。

不過，易志明認為政府長遠要協助培訓司機，建議分批培訓司機協助轉型。而機場空運員工協會理事長方廷浩透露，早前與運輸及物流局局長林世雄會面時，曾提出機場司機轉型問題，及追問政府有何協助培訓方案，他指林世雄承諾屆時必定會提供培訓，即做全面智能化，也需要人到後台控制，強調未來會再與林世雄商討如何轉型，他笑指：「擔心外勞衝擊大過擔心無人駕駛啦。」