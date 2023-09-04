民建聯社會民生滿意指數　居住環境等3項不合格但有改善

民建聯發表「社會民生滿意指數」民意調查，12個項目當中有3個不合格，包括居住環境、改善貧富懸殊以及土地房屋供應，但評分稍為上升。



民建聯調查顯示，市民在居住環境、改善貧富懸殊和土地房屋供應給予不合格的評分。

交通評分最高 整體評分續上升

民建聯委託香港民意調查中心在7月10日至19日以電話訪問816名市民，為12個項目評分，滿分為10分、5分為合格。

受訪市民評分最高的是交通，有6.37分，之後依次為5.83分的社會福利、5.81分的醫療服務、5.5分的照顧長者、5.48分的教育、5.3分的保障勞工權益、5.24分的動物權益、5.2分的保護環境、5.03分的協助青年發展和向上流動。

另外有3個項目不合格，但都較1月調查時上升，分別是居住環境為4.99分，較1月調查升0.01分，改善貧富懸殊為4.54分升0.21分，土地房屋供應為4.48分升0.16分。

是次調查是歷來第三次調查，以2022年7月為基數100，今年1月時指數升至106.8，今次指數則升至110，顯示評分較之前兩次上升。整體評分為63.77分，較1月上升1.87分。

陳學鋒（左）和顏汶羽（右）建議，政府要採取措施改善居住環境及貧富懸殊。

3項不合格涉貧富懸殊和房屋 難短期解決

對於3項不合格的項目，民建聯認為是本港結構性問題，涉及地少人多、樓價高企、樓宇老化以及經濟產業單一等「老大難」問題，難以短時間內解決。民建聯立法會議員顏汶羽表示，本港貧富懸殊問題持續尖銳，期望政府優化「在職家庭津貼計劃」，加入開工不足援助津貼，並調整法定最低工資計算方式，以及進一步增加託兒所資源。

民建聯立法會議員陳學鋒建議，政府應制定5年內取締劣質劏房、全面巡查樓齡50年以上的舊樓等政策，改善居住環境，並應全面檢討市民重建策略和長遠房屋策略，調高公營房屋建屋目標至4.5萬伙。

年輕人評分低 改善貧富懸殊只有3.94分

此外若以年齡劃分，18至40歲的年輕受訪者的評分較低，特別是改善貧富懸殊更只有3.94分，與他們較有關系的協助青年發展和向上流動，評分亦只是倒數第四，反映年輕人士對社會現況滿意度較低。