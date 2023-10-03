教物管辨有需要長者與照顧者　江玉歡：唔夠托兒服務做埋托兒？

政府推「與照顧者同行」計劃為前線物業管理人員提供簡單培訓，教導他們辨識及協助有需要的長者和護老者，至今年年中共培訓1萬4多名物管人員，覆蓋全港超過5千幢樓宇。



選委界立法會議員江玉歡表明，支持全城關心照顧者，但指物管業界已難請人，員工又有份內工作要做，擔心計劃定位模糊，認為不能太加重物管人員的工作負荷，反問下次托兒服務不夠時，是否「叫佢（物管）做埋托兒」？



勞工及福利局副局長何啟明強調，培訓計劃目的是希望物管人員「知多啲」，並非將幫助照顧者的重責交予他們，定位清晰。



政府培訓物管人員辨識有需要長者及照顧者（資料圖片）

「與照顧者同行」計劃的前身，為2018年推出的「護老同行」計劃，為前線物業管理人員提供簡單培訓，教授他們辨識及協助有需要的長者和護老者，及掌握區內福利服務的資訊，以便在有需要時利用社區資源支援長者居家安老。社署本月起把計劃易名為「與照顧者同行」，為期三年。

社署稱為優化計劃，與非政府機構合作設計兩套訓練手冊，分別提供予安老及康復服務單位以培訓物管人員。社署又於今年8月發信邀請253間曾參與「護老同行」物管公司或業主立案法團參與新計劃。

郭玲麗關注三無大廈無物管人員

今日（3日）舉行的立法會推動照顧者為本政策小組委員會會議，討論「與照顧者同行」計劃。民建聯立法會議員的郭玲麗關注，本港部分樓宇屬於「三無大廈」，沒有物管人員，她又關注受訓人員的反饋。

何啟明表示，如果遇上「三無大廈」，有需要的家庭便要直接求助。社會福利署助理署長(安老服務)甄麗明指，有收到反饋指計劃幫到人對自己有滿足感，培訓屬自願性質，署方沒有作系統性統計成效，但見受訓人數增長，由最初數百人增至現在有一萬四千多人受訓，培訓後會有總結檢討，署方會按總結內容改進課程內容。