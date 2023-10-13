內地微電子企業杰平方落戶本港　69億建本地首個第三代半導體廠房

內地微電子企業杰平方半導體落戶香港，今日（13日）與香港科技園簽署合作備忘錄，杰平方半導體最快明年初，在科學園建造碳化硅(SiC)8吋先進垂直整合晶圓廠，是本港首個第三代半導體廠房，總投資額預計達69億元，目標5年後每年量產24萬片芯片，每年生產總值達110億元，創造逾700個職位。



創新科技及工業局局長孫東表示，這次合作是局方與引進重點企業辦公室共同推進，在短短兩個月內促成，是完善本港新興工業化的重點工作，相信項目會帶動半導體公司、製材供應商及相關服務業在港發展。

至於為何慮引進半導體這個產業？孫東解釋，香港決定發展半導體產業不是甚麼都做，主要考慮香港現有的科研實力、所處的位置，及可能帶來的機遇，選擇第三代半導體作為重點發展方向有幾個考慮，第一就是香港歷史上對於半導體產業是有過輝煌的時期，七、八十年代，香港的第一代半導體產業是區域領先的，最近幾年香港各個大學在這方面有不錯的研究實力。

其次是從未來的產業發展趨勢看，第三代半導體特別是車規級的半導體，無論是基於氮化鎵，還是碳化硅等等，都有巨大的市場潛力，包括新能源汽車、光伏逆變電源等等，市場潛力非常巨大。他指，香港第三代半導體的實力，跟世界歐美的差距大概一、兩年左右，香港下一步借着內地市場龐大的機會，有可能在未來五到十年躋身世界領先行列。

至於第三個考慮，是因為第三代半導體屬於功率元器件的生產，相關設備受的局限並不多，相對容易買到很多關鍵設備，現在國產化的速度非常快，也就是今後香港發展這個企業，被卡脖子的機會會大幅減少。

孫東又指，特首在去年施政報告明確指出，希望在未來五年內，要引進不少於100家重點企業，其中有至少20家是龍頭企業。本港發展的產業已經定了幾個方向，例如生命健康科技，還有人工智能與數據科學，第三就是先進製造與新能源科技。今天引進的這家半導體企業，實際上可以屬於先進製造，也可以說新能源、人工智能。另外一個重點領域就是金融科技。未來希望在這個已經確定的幾大領域有長足的發展，希望將香港的科技產業逐漸建立起來。