內媒訪問談與新加坡競爭　李家超：目標餅做大、和自己競爭最重要

行政長官李家超接受內地《環球時報》專訪問談及香港與新加坡的關係時稱，香港與很多地方是「既一同競爭，也一同合作」的關係，認為良性的競爭是有利：「競爭最重要的目標是什麼？是經濟的發展，是讓老百姓的生活更好。只要發展的『餅』做得夠大，每個人也都可以分得大一些，這才是我們的最終目標。」他又稱與自己競爭、每天有進步才最重要。



李家超今年七月訪問新加坡，與總理李顯龍會面（政府新聞處）

訪問是李家超日前率領高規格70人特區政府政商界代表團，到北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰會期間進行，被問及很多人把新加坡視作競爭對手時，李家超說他和新加坡領導層經常交流，認為合作發展空間有很多。他和新加坡領導層經常交流，認為合作發展空間有很。他強調，對手競爭固然重要，但很可能「有一天你已經超過對手，那不就沒有目標了嗎？」所以和自己競爭最重要。

每一天我們都要成為自己競爭的對象，今天要比昨天做得更好，明天比今天做得更好，這才是一個長期的、更有效的目標。 行政長官李家超

李家超又指，香港在很多方面都很有吸引力，在投資環境、人民幣離岸交易量等方面都排第一，雖然疫情拖慢香港在一些領域的發展節奏，但認為其他地區因為較早放寬疫情管控而取得的時間優勢，只是階段性，香港正追趕時間，又指很多市民都認為，這一年很多事的進展步伐都比以前快。

李家超今年七月曾率團訪問新加坡、印尼和馬來西亞，與三國領導人會晤，包括新加坡總理李顯龍。李家超指三國均支持香港盡快加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）

李家超日前率團到北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（商務及經濟發展局）

至於與內城省市的合作關係，他指重視與不同的省市合作，互利共贏，現在香港已經與許多省市有不同的合作機制和體系，認為雙方的合作肯定是1+1大於2，如果雙方都拿出最好的來合作便是「無敵」。

他指，香港在一帶一路倡議中，有「八大中心」定位的優勢，在促進資金融通、吸引國際投資、推動人民幣國際化等方面都能發揮作用。