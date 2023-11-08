新書稱7.21前夕政治助理籲朋友穿白衣赴元朗晚宴　吳璟儁發律師信

撰文：文維廣
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有外國記者出書，撰寫香港2019年反修例事件，當中有章節不點名指，有涉及內地事務的局長政治助理，在7.21元朗白衣人事件的前一日，即7月20日出席了元朗一條鄉村的宴會。

時任政制及內地事務局的政治助理為吳璟儁。他向該書作者發出律師信，表示書中涉及不實指控。

2019年反修例風波期間，時任政制及內地事務局局長聶德權（右），和時任政治助理吳璟儁（左）。（資料圖片/林若勤攝）

律師信：沒有上述聲稱　當晚穿藍色T裇

律師信指，2019年7月20日，吳璟儁確實受邀出席元朗一場超過1,000人的年度傳統晚宴，而他是以個人身份與數名朋友出席，但並沒有向他人聲稱「只能穿白色衣服」。事實上，吳璟儁當晚是穿着藍色T裇出席。

律師信又指，吳璟儁事前並不知道將會發生7.21元朗白衣人事件，而在事件中亦沒有任何角色，對於7.21事件深表遺憾，並強調書中提到的是不實和無根據指控，並否認當中的指控。

律師信表示，早於2022年8月，吳璟儁已經透過LinkedIn聯絡其中一名作者，清楚表達希望書中沒有不實的資訊，對於最後書本仍有不實內容表示失望。

涉事為《華盛頓郵報》記者Shibani Mahtani及《大西洋》記者Timothy McLaughin，聯合撰寫的新書《Among the Braves》，內容為2019年反修例事件。

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