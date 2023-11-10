改革中大校董會條例今刊憲生效　推手張宇人盼做好管治專注學術

改革香港中文大學校董會的私人條例今日（10日）刊憲生效。作為修例重要推手的自由黨立法會議員校董張宇人撰文，期望中大盡快按照新方案的安排組成校董會，日後以高透明度和問責性運作，確保公帑用得更正確，師生們可以更專注於學術研究，讓本港高等教育水平和聲譽更上一層樓，協助香港邁向國際教育樞紐。



改革中大的私人條例草案由張宇人聯同民建聯劉國勳及工聯會鄧家彪提出，於本月1日獲立法會以大比數通過，今日刊憲生效。按條例，新安排下，中大校董會人數會由55人減至34人，校內外成員由原本各佔約一半，改為校外成員佔約超過三分之二；三名立法會議員校董數目則維持不變；及校長與副校長的聘用門檻會提高到至少須獲校董會全體成員四分之三投票通過。

張宇人指，草案獲通過之前出現的重重阻滯在所難免，最重要是草案獲通過後中大要切實落實校董會改組安排，盡快從後趕上，透過提升校政管治來管好自己、做好自己，方可聯同本地其餘七間大學共同努力，協助政府將香港打造成具備真材實料的國際專上教育樞紐，為香港培育更多人才。其他七間大學早已完成校董會改革多時，中大是最遲的一間，今後要加倍努力去做得比以前更好。

張宇人形容，校政管治的重要性等於一間公司的企業管治，公司管得不好就會變差、變弱，最後走上倒閉末路。他稱，草案通過前後收到很多朋友的鼓勵和讚賞，認為他和另外兩位立法會議員做了一件好事。

他希望中大管理層珍惜今次改革機會，善用公帑更好地去作育英才。從長遠發展來看，香港需要一個有效的制度來確保大學能夠為來自世界各地的師生提供一個安穩、寧靜及多元的學習環境，方可讓他們專心探索學問、實踐所學。