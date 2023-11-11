勞聯成立39週年　孫玉菡稱研人力資源規劃　擬舉辦100場對談會

港九勞工社團聯會成立39週年，勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，政府正研究新一輪人力資源規劃工作，希望今次做得更細緻，擬舉辦100場對談小組，吸納不同界別的意見，當中亦會研究如何推動香港成為「八大中心」，為年輕人投身相關行業提供更多資料。



勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，政府正研究新一輪人力資源規劃工作，擬舉辦100場對談小組。（勞聯影片截圖）

8萬人65歲以下、無就業 孫玉菡：希望中高齡者重返職場

孫玉菡致辭指，《施政報告》提出增加再培訓津貼至8000元，加上推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，中高齡工作6個月可獲1萬元的津貼、12個月工作再獲多1萬元津貼等，上述措施均有助釋放勞動力。

孫玉菡表示，本港有約20萬名非長者人士無工作，處於貧窮家庭，再仔細研究數據，當中8萬人未到65歲，大部分是55歲以後的女性，領取特別福利的比例沒有變，希望有方法可以吸引他們重返職場。

長遠而言，孫玉菡表示，局方已展開新一輔人力資源規劃工作，擬設立100場對談小組，吸納業界代表意見，討論推動香港成為「八大中心」，並研究哪一類工作較熱門，為年輕人投身行業提供更多資料，以配合香港的經濟發展。至於輸入外勞方面，孫玉菡重申，政府謹記以本地工人就業優先，希望業界放心，但若果有行業確實難以請人，「合理範圍內」都要引入外來勞工補充人手。

對於輸入外勞政策，勞聯主席林振昇致辭時表示，政府應保障本地工人優先就業，思考如何釋放勞動力。（勞聯影片截圖）

對於輸入外勞政策，勞聯主席林振昇致辭時表示，政府應保障本地工人優先就業，思考如何釋放勞動力。林振昇表示，《基本法》保障工會自由、勞工權益，《國際勞工公約》依然生效，打工仔對此有信心。他又稱，勞聯成立於80年代，當時勞工法例保障不完善，今後仍會繼續推動政府提供更多政策，讓打工仔分享合理經濟成果。