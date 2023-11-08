社署4年購4個福利物業僅達標6%　孫玉菡：社福處所限制多難訂KPI

政府在4年前的《財政預算案》中，宣布撥款200億元購置60個物業，以設立130項社福設施。勞工及福利局局長孫玉菡今日（8日）回覆立法會議員表示，社署過去4年僅購入4個物業，共涉款約1.5億元，即僅達當年目標約6%。孫玉菡解釋，個別社福處所的限制較多，而提出放售物業的業主主要為舊區，舊樓的消防和無障礙通道等並不符合當局要求，令當局在購置福利處所上有挑戰。他強調會積極在樓市較低時，善用200億元撥款，購置更多物業，並已在本年度將預算增至7.89億元。



政府在2019年斥200億置業，以提供社福用途的場所。（資料圖片）

孫玉菡表示，截至今年3月底，社署在基本工程儲備基金下就「購置處所以提供福利服務」項目的實際開支約1.5億元，涉及4個物業，分別位於深水埗區、中西區、東區和觀塘區，用於設立家長／親屬資源中心及自閉症人士支援中心，以及提供到校學前康復服務。換言之，勞福局在4年間僅購入4個物業，佔目標的6.7%，動用到的款項亦僅佔當局預算的0.75%。

疫情間舖價大跌 議員批政府未低位入市

經民聯議員吳永嘉批評，當局在疫情期間，工商舖價大跌下，當局仍只零星入市，質問當局有否就購置物業訂立關鍵績效指標（KPI）。孫玉菡表示，產業署接獲業主提交的物業放售建議後，會交由社署評估是否合用，而購置處所的進度，取決於市場上有否合適物業的供應，相關涉及多項不同的外在因素，都當局不宜就此訂立KPI。

社署考慮購置處所的條件包括：

．出售的處所是否有合適的消防及無障礙通道設施



．面積及位置是否符合運作需要



．附近的土地用途是否與福利用途協調



．放售價格是否在產業署參考市場價值釐定的可接受價格範圍內等



資料來源：勞福局提交立法會文件(《香港01》製圖)

孫玉菡否認政府出手低 稱放售物業多屬舊樓不達標難買入

孫玉菡又舉指，當局有意購買物業作獨立幼兒中心，惟設幼兒中心的要求是離地不超過12米、附近亦不能設娛樂場所和按摩院等與幼兒中心用途有抵觸的處所等，強調限制較多，「好多時候啱用嘅高度，佢係舊樓，好舊嘅樓嘅消防同無障礙通道又唔符合我哋嘅睇法」，令洽購物業時需要有較多磋商，包括建議業主改建等。

被問到是否當局「出手低」，致一直未能達到目標，他反駁指，產業署已就物業釐訂市價，故不認同「出手低」的說法，現時物業市場交投較淡靜，當局會利用此段時間，妥善運用已撥款的200億元購置福利物業，而當局亦已在2023/24年度，預留7.89億元推展相關工作，較早前的1.5億元多。

他又指，當局已在調查擬購置物業的清單，包括增加部份要求較少的「分處所」，並加強與市場的接觸，冀購置到更多物業，增加資源以應對社會的需求。