陳智思：董建華身體無大礙　冀政府容西九文化區靈活用土地

接替前全國政協副主任、前特首董建華出任團結香港基金主席一個月，陳智思透露，透過與董建華家人的傾談，覺得董建華身體應該沒有重大問題。



同時身兼西九文化區管理局副主席的陳智思又指，政府正積極檢視西九提交改善財政方案，希望政府在土地用途上給予靈活性，包括商業、住宅用途方面，令西九有短期收入解決財困。西九文化區管理局2022/23年度錄得基本營運赤字逾7億元，並預計2025年初現金流會耗盡，向政府提交改善財政方案，包括容許西九把部分住宅項目業權出換取資金。



陳思智接受香港電台訪問時，稱有感基金會作為智庫，更有空間向外推廣香港。明年是基金會10周年，現時已發展數個平台，包括公共政策研究院，中國文化研究院，希望未來在科技及聯通世界方面建立平台。

民間平台有更大空間推廣香港

他指，過去數年，香港在世界的國際地位大不如前，基於部分國家作出針對，並存在偏見，由政府平台做推廣，有些情況可能做不到；商界亦擔心在敏感的政治角力下受攻擊，認為民間平台更有交流空間，因此期望透過團結香港基金平台，重新介紹香港。

西九管理局冀政府容許更多運用土地靈活性。（資料圖片）

至於西九文化區的財政狀況，及所提交的改善財政報告，作為西九管理局副主席的他承認，現時商業辦公室市場面臨挑戰，住宅價格亦較低，現時進行任何與房地產有關活動，可能不是最好時機。他指西九文化區85萬平方米樓面面積，有40%發展住宅、辦公室等，有關的商業活動長遠能提供足夠資金支持文化設施，但現時收入與支出有時間差距。

他又表示，西九文化區的設施及表演藝術等要多元化、不斷有新項目以吸引人參觀。現時M+博物館及香港故宮文化博物館訪客中，逾60%是非本地人士，尤以內地及東南亞旅客較多，可能與航空運載力未回復、長途機票較貴有關，他希望未來能見到更多歐美長途客。