入境處APP顯示關口實時人流　劉國勳倡進一步延長開放時間

「香港入境事務處」程式為用戶提供香港8個出入境陸路口岸實時狀況，曾提倡相關措施的民建聯新界北立法會議員劉國勳感謝政府接納建議，認為程式方便旅客安排時間往返兩地。除此之外，他提出延長陸路口岸開放時間等三項過境建議。



「香港入境事務處」程式為用戶提供香港出入境口岸實時狀況，曾提倡相關措施的民建聯新界北立法會議員劉國勳感謝政府接納建議。（資料圖片林靄怡攝）

每15分鐘更新 顯示繁忙程度

「香港入境事務處」App為用戶提供香港出入境口岸實時狀況，只要在App內選擇「陸路邊境管制站等候時間」功能，即可瀏覽全港八大出入境口岸的實時人流狀況，包括羅湖、落馬洲支線、港珠澳大橋、落馬洲（皇崗）、文錦渡、沙頭角、深圳灣、香園圍。程式每15分鐘更新一次，並分為正常、繁忙、非常繁忙等，亦顯示各口岸的開放時間，方便旅客安排時間往返兩地。

劉國勳表示，每逢周末及公眾假期結束時，各口岸都擠滿回港市民，需大排長龍過關，感謝政府接納建議，並在程式中設實時人流狀況。

他期望政府盡快延長陸路口岸開放時間，疏導人流，落馬洲支線管制站開放時間至午夜12時；深圳灣及香園圍/蓮塘逐步實施24小時通關，並落實「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」的通關模式，一個閘機就可完成兩地的過境手續，減少市民排隊的時間。