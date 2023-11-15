今年首10個月累計7萬人才抵港　超出政府目標1倍

引進重點企業辦公室在2022年12月底成立，再加上「高端人才通行證計劃」等措施，為香港搶企業、搶人才。政府表示，引進辦累計接觸超過200間企業，當中30間計劃落戶香港或擴充業務，涉及新投資額約300億元。而各項引進人才計劃，今年已有7萬人來港，遠超3.5萬人的目標1倍。



特首李家超2022年首份《施政報告》，提出為期兩年的「高端人才通行證計劃」。（資料圖片）

引進辦引入30企業 新投資額300億

引進辦引入的30間企業，預計約可提供1萬個就業機會。而投資推廣署今年首9個月已協助300間海內外企業在港成立或擴充業務，按年增加超過兩成半。

人才方面，截至10月底，各項輸入人才計劃共收到超過18萬宗申請，其中超過11萬宗獲批，而今年內有約7萬名獲批簽證人才抵港。而同期「高才通」接獲約5.5萬宗申請，批出超過4.3萬宗，當中申請前1年全年收入達250萬元或以上人士，即A類人士，有15,149宗申請，9,782宗獲批。

至於外地人才來港後，子女來港生活及學習的安排，教育局表示會提供學位安排支援服務，接受免費小學和中學教育。另外亦提供由本地學校舉辦為期六個月的全日制「啟動課程」，及由非政府機構舉辦為期60小時的「適應課程」，內容涵蓋語文教育、學習技巧、個人成長和發展及社區適應。此外，教育局向取錄新來港兒童的公營學校及直接資助計劃學校提供「校本支援計劃津貼」，協助學校開設課餘補習班等。

勞福局10月底成立「香港人才服務辦公室」，與抵港人才保持聯繫，了解他們在港的發展和需要。該辦公室會提供各種生活及行業或技能等資訊，並在居住、工作、子女教育等方面作出支援。