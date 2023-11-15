立法會通過修訂區旗及區徽條例　禁倒掛區旗區徽

立法會今日（15日）三讀通過《2023區旗及區徽（修訂）條例草案》，禁止侮辱區旗和區徽，與涉國旗國徽，及國歌條例相關條文看齊，規定不得倒掛區旗和區徽，並將區旗區徽相關內容納入中小學教育。



立法會今日（15日）通過《2023區旗及區徽（修訂）條例草案》，禁止侮辱區旗和區徽（視覺中國）

政府提出修訂《區旗及區徽條例》時指，修例為與《國旗及國徽條例》保持一致，清晰訂明現實和網絡世界的侮辱區旗或區徽行為，都可構成罪行。修例又訂明侮辱區旗與區徽的檢控時限，為警務處處長發現知悉有關罪行的日期之後一年內，或犯該罪行的日期之後2年內，以較早者為準。

《國旗及國徽條例》明確列出侮辱國旗或國徽的行為，包括禁止任何人公開及故意焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏國旗、國徽或其圖像的方式或以其他方式侮辱國旗或國徽。條例亦列明網上行為同樣受規範，例如在網上發布被侮辱國旗的圖像，亦屬犯法，違者最高可處罰款5萬元及監禁3年。

政制及內地事務局長曾國衞指，修例是打擊公開和故意侮辱區旗和區徽行為。他又説，高興看到今年七一和國慶，全港國旗和區旗旗海飄揚，區旗和區徽是特區象徵和標誌，亦是市民表達愛國和支持特區的重要方式，隨著市民越多使用區旗和區徽，政府要確保兩者得到保護和尊重。

教育局稍後會就條例發出指引和提供教學資源，協助學校達到要求。