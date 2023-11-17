議員倡設第二間牙科學院緩牙醫荒　盧寵茂：遠水不能救近火

立法會衞生事務委員會今日（17日）舉行《施政報告》政策簡報會，有議員指本港牙醫不足，關注政府會否成立第二間牙科學院。不過，醫務衞生局局長盧寵茂表明「遠水救不到近火」，社會可以討論，但當局暫時未有相關計劃。



盧寵茂表明政府暫無計劃加設牙科學院（資料圖片/蘇煒然攝）

選委界立法會議員陳凱欣關注，香港過去40多年只有一所大學培訓牙科人才，每年只有90名牙科畢業生，可預見十年八載也追不上需求，詢問當局會否考慮增設第二所牙科學院。不過，盧寵茂指設第二間牙科學院涉及相當大資金，屬於長遠考慮，相信「遠水救不到近火」，社會可以討論，但當局暫時未有相關計劃。

另外，《施政報告》提出明年擴大長者醫療券適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，以約5間醫療機構作試點。盧寵茂表示，正選擇港資港式管理機構，會考慮管理質素和對醫療劵的認識。

A4聯盟的楊永杰希望未來可提升長者醫療劵在大灣區可使用機構的數目。盧寵茂回應說，明白對病人而言「總有一間喺左近」，但當中涉及醫療質量安全問題，又指長者醫療券是政府福利，考慮「政策過河」時要確保公帑用得其所，當局擴大服務時要保持審慎態度，因此目標機構數目維持在單位數水平是合適安排。