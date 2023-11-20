稱回港「居然」遭內地海關截查　鄧飛：假假地係議員｜政壇諸事町

內地海關截查行動一視同仁，香港立法會議員亦不例外。選委界議員鄧飛分享日前回港過關時，「居然」被內地海關搜查公事包，又翻開文件袋、衣服等。鄧飛認為海關看不到公事包內放有議員證件，直言「假假地都係個議員，妥妥的愛國者陣營成員，沒理由對我不放心吧」。



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稱海關沒看到議員卡 鄧飛：假假地都係議員沒理由不放心

鄧飛在昨日（19日）在Facebook撰文，提到自己回港過關，「居然被內地海關人員喊住搜檢了，幾十年第一次」。他形容當時海關「翻箱倒櫃」似的檢查他的公事包，看到裡面有一本書《入關》，因為是簡體字就沒理會，然後看到會議文件袋便問：「剛從內地開會回來？」，鄧飛回應「是的」，海關看到袋內的文件標題就不打開查，然後翻開洗換衣服，「最令人哭笑不得的是，我的公事包內，其實放著我的議員卡，而且放在淺層，偏偏阿姨就沒有看見！不是視而不見，而是真的沒看見。我心中暗想：假假地都係過（個）議員，妥妥的愛國者陣營成員，沒理由對我不放心吧，但就是沒有看見（議員卡）」，最後鄧飛獲放行。

多名網民支持內地海關 質疑「議員有特權？」

帖文一出，引來多名網民留言支持內地海關做法：「議員就一定無違法嗎？愛國就一定無違法嗎？安檢應該要支持，有何為難？」、「議員有特權？海關查袋都是職責啫！！睇完你寫完，感覺你同以前個班黃屍議員一樣，指住個鼻大聲叫：我係議員你唔識我？？」。工聯會汽總九巴分會主任黎兆聰亦留言稱「證明一視同仁、沒有什麼特殊情況優待」。

有網民撐鄧飛只是分享個人感覺 倡下次掛議員證過關

不過亦有網民支持鄧飛撰文分享被截查經過：「記錄吓生活點滴啫，又無唔配合海關檢查，講吓個人感覺又有何妨？！」、「可能是平常市民想了解一下香港立法會議員的隨身物品究竟有什麼呢！」，有網民建議鄧飛「每次返港時嘗試把議員證件及中央給的證件，全都掛在頸上，相信過關無阻障」。