李家超：將公布海運發展策略行動綱領　加強高端航運服務

行政長官李家超今日（20日）出席香港海運週2023開幕禮時稱，運輸及物流局即將公佈《海運發展策略行動綱領》，提出加強高端航運服務、促進零排放轉型、推動行業智能化和數字化，促進全球交流。



李家超（香港海運週2023直播截圖）

他又指，政府正積極籌辦「粵港澳大灣區國際航運會議」，重申香港會繼續發展成領先的國際海事中心。李家超指，香港的港口以穩健高效見稱，是全球十大商業集裝箱港口之一，每周有超過240班國際集裝箱船到港，航運對香港經濟非常重要，為香港本地生產總值貢獻超過1100億元，同時亦為本港創造近8萬個職位。

林世雄：推動智能港口發展

運輸及物流局長林世雄在同一場合上指，近年航運業面對新變革，包括推動自動化和數字化，及實現綠色轉型，香港已積極準備好迎接挑戰，包括會在年底前推出的《海運發展策略行動綱領》，可為航運及港口發展制定全面戰略。政府亦正積極推動「智能港口」發展，建立數碼化港口社區系統，進一步提高港口效率、減低處理貨物的時間和成本。他又指，香港會繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，並繼續與航運業合作，提升香港整體競爭力。

鄭雁雄

鄭雁雄：香港更有條件發展好聯通世界優勢

中聯辦主任鄭雁雄也在會上指，當前隨著制定、實施香港國安法，完善香港選舉制度、完善地區治理等重大舉措相繼落地，愛國者治港原則得以有效落實。香港較以往任何時候更有條件發展好，背靠祖國、聯通世界獨特優勢，更有條件用好融入國家發展大局帶來的廣闊空間，鞏固、提升香港國際航運中心地位，是香港由治及興不可或缺的重要一環。