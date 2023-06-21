通過容許轉運另類煙　林哲玄：靠轉運違禁品才能重登航運樞紐？

立法會大比數通過《2023進出口（修訂）條例草案》，容許聯運和轉運另類煙。草案獲多黨派支持，本身是吸煙與健康委員會成員的醫療衞生界議員林哲玄，是唯一投下反對票的議員，他發言時反問政府是否要靠轉運違禁品，香港才能重登國際航運樞紐的地位？



表決結果是72票贊成、1票反對和3票來自實政圓桌田北辰、本身是眼科醫生的選委會界別林順潮和新思維狄志遠的棄權票。，大比數通過《2023進出口（修訂）條例草案》。上屆政府全面禁止另類煙銷售和進口，包括海陸聯運轉運，但現屆政府認為此限制打擊本港運輸、物流及轉運行業，故提出修例放寬限制。

草案委員會主席、自由黨航運交通界議員易志明指，有委員提出，失去來自內地的另類煙聯運轉運業務生意及併貨運作的貨物，令本港出口貨量顯著下跌，長期將影響本港經濟。他所屬的自由黨，歡迎政府在機管局於東莞設香港國際機場物流園，推出海空聯運便利計劃之際，放寬限制，認為是因時制宜。

民建聯陳恒鑌指，修例後另類煙將透過海路運入機場禁區轉運，希望當局做好監控，確保另類煙不會流入本地市場。

工聯會梁子穎指，內地是另類煙最大生產地，外國亦有需求，認為香港作為服務者，提供轉運並不涉及道德問題，反而香港面對經濟發展需要，物流運輸業持續發展，才能避免勞資雙輸。

林哲玄：貨運受多因素影響 倡由海關執法

不過，林哲玄批評政府忽視另類煙流入市面的風險，又指本港貨運地位受多個因素影響，反問香港是否要靠轉運違禁品，才能重登國際航運樞紐的地位？ 林哲玄指，放寬禁令可能令數以噸計電子煙有機會流入社區，交由管工和醫生組成的「控煙酒辦」調查和檢控，並不合理，他提出修正案，建議將有關執法工作，全部交由海關負責。

運輸及物流局長林世雄強調，另類煙轉運流程受到監控，海關和「控煙酒辦」執法行之有效，若將全部執法工作交由海關，將對海關造成巨大人手和資源負擔，並不可行。他又指，內地是全球的主要另類煙生產地，香港是最重要轉運樞紐之一，為了維持香港機場競爭力，及鞏固香港在國家十四五規劃下國際航運樞紐地位，盡快修例是有必要。

吸煙與健康委員會：嚴重削弱禁令效用

吸煙與健康委員會對立法會通過草案表示遺憾，認為會增加另類煙在香港境內出現的機會，令不法分子有機可乘，變相提供更多機會讓另類煙流入黑市，嚴重削弱另類煙禁令效用，對公眾衛生帶來隱憂。委員會促請政府定期審視影響，並研究禁止管有另類煙，提高違例罰則。