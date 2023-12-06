促成立委員會助中產紓壓　李鎮強：估唔到局長答咁行嘅答案！

中產交稅多、福利少，需要更多支援。自由黨立法會議員李鎮強在立法會大會上，追問政府會否成立專責中產事務的委員會，以協助中產家庭減輕生活包袱。財經事務及庫務局局長許正宇說，即使沒有該委員會，但政府對社會的支援仍然「實質重於形式」，稱政府過去各方面的工作都讓本地不同階層包括中產市民受惠。



許正宇指中產無統一定義 難推特定措施

許正宇回覆李鎮強的就加強中產支援的口頭質詢時說，中產在國際間沒有統一的定義，一般反映有關人士的經濟背景學歷收入或資產，亦有可能反映生活態度或價值觀，因此要針對中產階層特定需求制定具針對性政策措施有一定困難，市民可以在政府在籌備施政報告和財政預算案展開的諮詢期，提出意見。

他續指，2024至2025年度財政預算案諮詢剛剛開始，政府很樂意聽取議員和市民的建議，就支援中產人士，局方經常收到的建議就是希望政府盡量減低中產人士的稅務負擔，政府要必須審視有關建議對公共財政的影響和有關建議是否符合稅制簡單和公平原則。

李鎮強指政府不了解中產和夾心階層的困難

李鎮強隨後發言指，「估唔到局長喺主體答覆搭咗啲咁行嘅答案出嚟，根本無正面答咗我1、2、3問題，亦證明特區政府根本未必好了解中產人士和夾心階層面對嘅困難」，包括只是剛剛有能力購買私樓，同時又不合資格申請公屋和政府福利，加上利息高、物價貴、樓價高，基本開支佔中產收入的四成，「餐搵餐食餐餐清」，再追問會否成立專責中產事務的委員會，「去試吓了解乜嘢叫做中產，乜嘢叫做中產夾心」。

許正宇說，即使現在沒有該委員會，但政府對社會的支援仍然「實質重於形式」，政府過去各方面的工作都讓本地不同階層包括中產市民受惠。他續指政府就中產參考過不同地方和不同定義，可以歸納成對生活成本的擔心、對工作未來前景的看法、個人負債考慮等，至於本地不少措施都圍繞住以上幾點考量。