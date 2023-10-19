精進工程釘牌｜陳國基稱對違規承建商絕不手軟：工業意外一宗嫌多

興聯集團旗下「精進系」被揭涉多宗奪命工業意外，發展局周三（18日）公布「精進建築工程有限公司」於11月16日起從屋宇署名冊除名。署理行政長官、政務司司長陳國基今日（19日）表示，有關部門會全速進行針對有關承建商的調查和檢控，又指對任何管理不善、監督不足、罔顧工友安全的承建商絕對不會姑息，港府上下對違規承建商絕不會手軟，並強調工業意外一宗也嫌多，當局會在巡查執法、宣傳教育、培訓多方面加強力度，提升職安健水平。



▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



+ 5

陳國基今日在一個大灣區職安健論壇致辭時表示， 港府非常關心職安健工作，強調沒有最好、只有更好，每一名工友的生命是無價，政府絕對不會姑息任何管理不善、監督不足而罔顧工友安全的承建商。陳國基又指每次看到工業意外都會問是真正意外，還是涉及人為或承辦商不依安全指引，而當局會在巡查執法、宣傳教育、培訓多方面加強力度，提升職安健水平。

陳國基稱屋宇署及勞工處會全速進行針對精進工程的調查和檢控工作

陳國基表示，涉及去年油塘建築地盤工字鐵塌下致命事故的承建商（即精進建築工程有限公司），發展局昨公布拒絕其續牌申請決定，而屋宇署及勞工處會針對有關承建商，全速進行調查及檢控。

署理行政長官、政務司司長陳國基10月19日表示，對任何管理不善、監督不足、罔顧工友安全的承建商絕對不會姑息，港府上下對違規承建商絕不會手軟（政府新聞處圖片）

▼2023年10月19日 發展局局長及屋宇署署長就承建商註冊續期申請決定見傳媒▼

