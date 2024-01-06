區議會｜重設授權票制度　麥美娟：制度擺係度啫　唔代表一定用

新一屆區議會恢復授權票制度，容許缺席議員授權其他議員代為投票，民主黨主席羅健熙批評制度倒退。民政及青年事務局局長麥美娟早上出席電台節目時表示，制度一直存在，只是劃一沿用舊有安排，又稱相信使用授權機制的機會不大，「制度擺係度啫，唔代表一定用。」



麥美娟指，《區議員履職監察制度指引》要求和以往區議員工作相同，認為不難達標，未能盡責履職的區議員，嚴重者可能被停職。 她又表示，重塑後的區議會從不同渠道產生多元組合的區議員，期望日後可以接觸不同階層市民，掌握地區的民情民意，協助特區政府施政，共同做好地區治理工作。



民政及青年事務局局長麥美娟指，指引要求和以往區議員工作相同，認為不難達標。（資料圖片）

上屆多區的區議會均取消授權制度，因被質疑議員缺席投票不合理，亦有機會扭曲投票者的意願。對於今屆重設授權制度，麥美娟認為，區議會會議常規一直存在，過往部份地區仍然執行，部份地區則停止，今次是「有系統性」劃一常規做法，形容非新鮮事。

她指，當區議員因病缺席會議，仍然想表達意見，才會使用授權制，形容「制度擺係度啫」，是以防萬一，有機會時才採用。她指，相信今屆開會情況會比上一屆好，「大家都係盡責履職，唔洗再用授權票啦」，強調「制度擺係度啫」，相信使用的機會不大，「制度擺係度唔代表一定用。」

未履行職務議員 嚴重者可被停職、終止津貼、失任滿酬金

《區議員履職監察制度指引》列明新一屆區議員的工作要求，麥美娟表示，對全體區議員要求一致，即使本身不是全職區議員，不等於可在地區工作上妥協。

對於如何處理未能盡責履職的區議員，市民可以向當區區議會主席或地區任何一個區議員反映，區議會主席和三個區議員聯署要求民青局局長成立監察委員會，或區議會過半數動員民青局局長成立監察委員會，由局方調查該區議員是否未有盡責履職，如屬實，委員會會向局長建議如何處理，最基本是警告，嚴重者被停職甚至終止津貼或任滿酬金等。

政府希望區議員做到「上情下達、下情上報」，麥美娟指，每區首次會議除提到會見市民計劃外，亦就地區市民關心的議題收集意見，區議員就透過家訪或問卷調查收集，再把意見反饋以解決地區問題。

她續指見新上任議員忙於如何設計問題和調查方法，以往區議會少見，沒有這樣系統化，以往選舉後會謝票和放假，今屆區議員選舉後謝票，後日已經開預備會，「區議員其實好多都無放過假」，不同渠道產生的區議員亦可能組合做社區工作，認為是好現象和新氣象，希望更快讓市民感受區議會的服務。

透過地區活動宣傳各區特色 為社區注入活力

政府要求各區議會設提振地區經濟專責小組，麥美娟指不少市民在疫情期間已「悶」了很久，各區區議會率先在農曆新年及元宵等節日舉辦活動，希望透過地區活動包括九龍城的潑水節，新界區的天后誕，港島的譚公誕等，宣傳各區特色並注入生氣和活力。

有意見認為部分地區活動性質重疊，舉辦時間也差不多，麥美娟說，部分是傳統節慶活動，存在已久，例如不僅在大坑，香港仔也有舞火龍活動，只是外界未必知道。她說，即使活動性質相若，但不會互相排斥，各區也有自己特色，今次是地區有系統地舉辦活動。她又說，不會簡單說舉辦地區活動能如何提振經濟，但不多不少也一定會刺激當區消費。