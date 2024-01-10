回應有首支關愛隊退出　麥美娟：非為名利、不應與區議會議席掛鈎

民政及青年事務局局長麥美娟回應有關愛隊因為未能成為區議員而終止提供關愛隊服務時，強調擔任關愛隊隊員並非為錢、為出名，不應將區議會議席與關愛隊掛鈎。



麥美娟強調不應把關愛隊與區議會議席掛鈎（資料圖片/梁鵬威攝）

麥美娟接受報章訪問稱，有關愛隊隊員甚至隊長在區議會選舉落敗後，亦繼續擔任關愛隊成員，認為他們是默默耕耘，並非為選區議員，或獲得政府資源和出名。她又指，事件證明關愛隊面對的挑戰，並非坊間所說「好容易做」、「好多錢」，期望增加政府資助，減輕關愛隊負擔，但現時政府資源緊絀，公帑需使用得宜。

她又指，關愛隊制度設計上，已預設有人退出，現時已有另一關愛隊兼任，市民服務未受影響，會盡快遴選新關愛隊。

《香港01》日前率先報道元朗瑞華關愛隊營辦團體退出，隊長兼元朗前區議員周永勤解釋，由於未獲「祝福」參選區議會，失落議員一職，未能應付一年24萬元的關愛隊開支，唯有放棄關愛隊。行政長官李家超昨日在行政會議前回應事件時表示，會盡快遴選新的關愛隊，形容「有心人多的是」，希望有真心、誠心為地區服務的有心人承辦，稱任何人只為金錢目的謀取職位，並非政府所希望的人選。

周永勤反駁：自貼人士何來謀利？

而周永勤則指李家超的說法不符事實，解釋自己一年要補貼20萬元營運關愛隊，本計劃若重返議會便奉獻部分議員薪金補貼開支，反駁「係自己貼錢，何來謀取金錢利益呀，係咪調返轉呀？」，重申自己沒大黨背景，沒有「水喉射住」，完全不是「搵政府著數」。